Невролог рассказала, как победить паническую атаку

«Паническая атака — это крайняя степень возбуждения вегетативной нервной системы с активацией симпатики и гипофиз-гипоталамус-надпочечниковой оси с выбросом адреналина. По ощущениям это примерно, как в розетку угодить. А „вилка“ при этом торчит прямо из мозга», — говорит эксперт.

При этом невролог Ксения Овсянникова отмечает, что жертвой панической атаки может стать человек любого возраста.Поскольку вегетативная нервная система оказывает влияние на все органы, симптомы панической атаки могут включать в себя очень широкий спектр расстройств и задевать буквально все органы.Наиболее распространенными признаками панической атаки считаются: чувство тревоги, неконтролируемая паника, ощущение будто человек задыхается, удушье. Довольно часто при панической атаке наблюдается учащенное сердцебиение и повышенное давление, потливость.Иногда человеком овладевает страх, накатывает волны жара или наоборот, холода.При этом отмечается, что в случае приступа панической атаки женщины более склонны чувствовать эмоциональные симптомы, а мужчины — телесные.Спровоцировать паническую атаку может сильный стресс или перегруженность негативными мыслями. Здесь нужна помощь психолога или психотерапевта.Но довольно часто вызвать паническую атаку может интоксикация (например, аммиаком и билирубином). Фактором риска также является острая нехватка в организме таких минералов, как магний, железо, витамин В.Чтобы не стать жертвой панических атак, невролог рекомендует всем учиться правильно и экологично проживать весь спектр своих эмоций, в первую очередь негативных. Учиться выражать их, а не проглатывать и подавлять в себе.Рано или поздно накопившийся груз подавленных негативных эмоций все равно вырвется наружу. То ли в виде панической атаки, то ли в виде других проблем со здоровьем.