Лор Маневич рассказал, как справиться с носовым кровотечением без ваты

«Тампон из ваты нужно прижать крылом носа, надавив на него пальцем, и подержать 2-4 минуты», - объяснил врач.

«В случае, если на улице из носа пошла кровь, а под рукой нет ни салфетки, ни ватки, необходимо просто прижать крыло носа к ранке», - поделился лор.

Лор Маневич отметил в комментарии для РИАМО , что в бытовых условиях для помощи человеку с носовым кровотечением нужно воспользоваться ватой и перекисью водорода.При крови из носа не следует запрокидывать голову – лучше приложить к нему что-то холодное: обернутые полотенцем лед или упаковку какого-нибудь продукта из морозилки.Также Маневич рассказал, как справиться с носовым кровотечением без ваты.Он добавил, что при кровотечении, возникшем на улице, следует как можно быстрее добраться до аптеки или медпункта, чтобы провести надлежащую терапию. В том случае, когда идущая носом кровь не унимается спустя 20 минут, нужно обращаться к профессиональным медикам. Маневич обратил внимание на то, что продолжительное носовое кровотечение может оказаться индикатором серьезного нарушения – например, заболевания, влияющего на свертывание крови. Также обращаться к врачам и обследоваться нужно когда носовые кровотечения возникают у человека, который раньше не сталкивался с такой проблемой.У взрослых людей это может означать больное сердце или сосудистые патологии (гипертонию), а также болезни, связанные с нарушением свертывания крови, недостаток витамина К, гормональные нарушения, заболевания носа и придаточных пазух, проблемы с печенью, опухоли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильный прием парацетамола грозит разрушением клеток печени

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