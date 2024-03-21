Лор Маневич рассказал, как справиться с носовым кровотечением без ваты

279 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/close-up-adult-woman-with-illness-symptom_7032364.htm#query=nosebleed&position=4&from_view=search&track=ais&uuid=51982d6a-f295-4a38-b250-07da44763636
кровь из носа

Оториноларинголог Игорь Маневич поделился советом по оказанию первой помощи при внезапном носовом кровотечении, когда под рукой ничего нет.

Лор Маневич отметил в комментарии для РИАМО, что в бытовых условиях для помощи человеку с носовым кровотечением нужно воспользоваться ватой и перекисью водорода.

«Тампон из ваты нужно прижать крылом носа, надавив на него пальцем, и подержать 2-4 минуты», - объяснил врач.

При крови из носа не следует запрокидывать голову – лучше приложить к нему что-то холодное: обернутые полотенцем лед или упаковку какого-нибудь продукта из морозилки.

Также Маневич рассказал, как справиться с носовым кровотечением без ваты.

«В случае, если на улице из носа пошла кровь, а под рукой нет ни салфетки, ни ватки, необходимо просто прижать крыло носа к ранке», - поделился лор.

Он добавил, что при кровотечении, возникшем на улице, следует как можно быстрее добраться до аптеки или медпункта, чтобы провести надлежащую терапию. В том случае, когда идущая носом кровь не унимается спустя 20 минут, нужно обращаться к профессиональным медикам. Маневич обратил внимание на то, что продолжительное носовое кровотечение может оказаться индикатором серьезного нарушения – например, заболевания, влияющего на свертывание крови. Также обращаться к врачам и обследоваться нужно когда носовые кровотечения возникают у человека, который раньше не сталкивался с такой проблемой.

Почему может идти кровь из носа? У взрослых людей это может означать больное сердце или сосудистые патологии (гипертонию), а также болезни, связанные с нарушением свертывания крови, недостаток витамина К, гормональные нарушения, заболевания носа и придаточных пазух, проблемы с печенью, опухоли.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильный прием парацетамола грозит разрушением клеток печени.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Игорь Маневич
Игорь Маневич
Здоровье
отоларинголог высшей категории, сосудистый хирург
Читать MedikForum.ru в
Первая помощь при кровотечениях из носа
Врачи рассказали, как правильно остановить кровь из носа
Врач Маневич предупредил об опасных последствиях ковыряния в носу
Теги : кровь из носа, первая помощь, Игорь Маневич
Врач Овчинников причислил посещение сауны к неочевидным причинам геморроя
Лор Маневич рассказал, как справиться с носовым кровотечением без ваты
Доктор Налда: сон на животе преждевременно старит и повышает давление