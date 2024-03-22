Эндокринолог Мокрышева: многие россияне не знают о своем диабете

«Около 5 миллионов человек в России не знают о том, что у них есть сахарный диабет второго типа».

«95% случаев ожирения возникают из-за дисбаланса между тем, что мы потребляем и тем, как мы расходуем свою энергию», - заявила Наталья Мокрышева.

Представитель Минздрава, эндокринолог Мокрышева констатировала:Сахарный диабет второго типа является самым распространенным видом диабета, он фиксируется у подавляющего большинства диабетиков. Его развитие часто происходит под непосредственным влиянием того образа жизни, который ведет человек. Мокрышева отметила, что диабет второго типа тесно связан с наличием ожирения. Как передают РИА Новости , среди россиян ожирение наличествует у 50 млн. человек. При этом, считает врач, развитие ожирения происходит главным образом из-за переедания и пристрастия к употреблению калорийной и переработанной пищи.Врач добавила, что еще одна проблема, способствующая распространению ожирения и диабета среди россиян, – это малоподвижность. Среди наших соотечественников крайне мало тех, кто регулярно занимается физкультурой и спортом, а также недостаточно тех, кто поддерживает необходимый уровень физической активности – 150 минут в неделю аэробных и силовых нагрузок. Особенно низок процент спортивных и физически активных людей в зрелом возрасте 40-45 лет и старше.Медики предупреждают: диабет второго типа, на появление которого влияет растущий уровень ожирения, неправильное питание и недостаток физических упражнений, подвергает человека повышенному риску развития опасных заболеваний. В их числе острые сердечно-сосудистые патологии (инсульт и инфаркт), проблемы с почками, рак. Продолжительность жизни с этим заболеванием может сократиться в среднем на 10 лет.Диабет второго типа может длительное время развиваться без специфических симптомов. Лучшим способом узнать о его наличии является анализ крови, сделанный натощак, а также после еды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что избавлению от лишнего веса помогает включение в рацион продуктов с низкой энергетической плотностью, об этом проинформировала диетолог Лиза Афинская.

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