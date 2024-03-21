«Не стоит слишком строго себя ограничивать: например, пытаться исключить все углеводы. Это не поможет быстрее похудеть. Запреты доводят до того, что развивается сильная тяга к сладкому, человек испытывает стресс», - объяснила эксперт в Telegram.

«Включение в рацион продуктов с низкой энергетической плотностью – более эффективный способ борьбы с избыточным весом, чем жесткие ограничения. Когда вы едите их в большом количестве и добавляете в основные приемы пищи, то съедаете меньше в течение дня», - сообщила Афинская, ссылаясь на исследования.

Нередко с целью похудения люди отказываются от продуктов, содержащих жир или углеводы, либо как-то еще ограничивают свой рацион. Но врачи констатируют, что углеводы и жир наряду с белком необходимы человеческому организму для нормального функционирования, в том числе для активного обмена веществ. Так, по словам эндокринолога Екатерины Янг, отказ от жира способствует том, что в повседневном питании возникает перекос – человек начинает злоупотреблять углеводами и не контролирует этот процесс. В результате вместо похудения можно лишь добиться набора веса.Диетолог Афинская отметила, что похожий обратный эффект возникает и в тех случаях, когда для похудения используется отказ от углеводов.Врач Афинская посоветовала для похудения есть продукты с низкой энергетической плотностью – по мнению медика, это значительно более эффективный метод, помогающий убрать лишние килограммы. К таким продуктам, прежде всего, относятся не содержащие сахаров дары природы в виде зелени, огурцов, помидоров, кабачков, ягод, листовых салатов и так далее. Все они являются богатым источником клетчатки, которая медленно усваивается, увеличивает объем пищевых масс в ЖКТ и способствует длительному насыщению, а также стимулирует рост полезной кишечной микрофлоры. Вдобавок в них много витаминов и микроэлементов.Другие способы похудения, которые медик также считает действенными, – это отказ от добавленного сахара (особенно от сладких напитков), увеличение подвижности и физических нагрузок, полноценный сон.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что недостаточное питье воды мешает избавляться от лишнего веса, об этом подробнее рассказала эндокринолог Ольга Яцишина.

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