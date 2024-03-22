Терапевт Красняк: после 40 лет увеличивается риск многих серьезных заболеваний
Терапевт Ирина Красняк: после наступления 40 лет организм в связи со старением в большей мере подвергается риску серьезных заболеваний, включая ишемию сердца, диабет и рак.
Терапевт Красняк сообщила в разговоре с РИАМО, что после 40 лет увеличивается риск многих серьезных заболеваний – это во многом связано с теми изменениями, которые происходит в организме по мере приближения к старению (например, с изменениями гормонального характера).
«После 40 лет увеличивается риск развития множества заболеваний, связанных со старением и изменениями в организме. Из них самыми частыми являются: ишемическая болезнь сердца, диабет, артериальная гипертензия, остеопороз (хрупкость костей), онкологические заболевания, когнитивная дисфункция, депрессия», - перечислила Ирина Красняк.
Медик отметила, что данные проблемы также негативно сказываются на качестве жизни, способствуют социальной изоляции, мешают развитию полноценной жизни.
Терапевт Красняк уточнила, что для женщин риск многих серьезных заболеваний увеличивается в связи с наступлением менопаузы. В их организме происходит снижение уровня половых гормонов, обеспечивающих защиту от разных проблем со здоровьем (включая остеопороз, болезни сердца и мозга, сосудистой системы, опухоли).
«Колебания гормонов в период менопаузы связаны с риском развития рака гормон-чувствительных и гормон-продуцирующих органов: молочных желез, яичников и матки», - обратила внимание врач.
В свою очередь, мужчины после 40 лет сталкиваются с андропаузой, также провоцируемой сниженной выработкой половых гормонов. По словам терапевта Красняк, гормональное изменение в организме мужчин делает их более подверженными таким серьезным заболеваниям как диабет, остеопороз, депрессия, гипертония и другие сердечно-сосудистые патологии, атеросклероз, ухудшение когнитивных функций.
Врач подчеркнула, что к здоровью в возрасте после 40 лет следует относиться внимательнее и щепетильнее, для чего необходимо регулярно проходить профилактические медицинские осмотры. Не будут лишними и какие-то усилия, направленные на поддержание здорового образа жизни – прежде всего, сбалансированное питание и физическая активность.
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Ирина Красняк
Здоровье
врач-терапевт, гастроэнтеролог
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