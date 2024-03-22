Терапевт Красняк: после 40 лет увеличивается риск многих серьезных заболеваний

«После 40 лет увеличивается риск развития множества заболеваний, связанных со старением и изменениями в организме. Из них самыми частыми являются: ишемическая болезнь сердца, диабет, артериальная гипертензия, остеопороз (хрупкость костей), онкологические заболевания, когнитивная дисфункция, депрессия», - перечислила Ирина Красняк.

«Колебания гормонов в период менопаузы связаны с риском развития рака гормон-чувствительных и гормон-продуцирующих органов: молочных желез, яичников и матки», - обратила внимание врач.

Терапевт Красняк сообщила в разговоре с РИАМО , что после 40 лет увеличивается риск многих серьезных заболеваний – это во многом связано с теми изменениями, которые происходит в организме по мере приближения к старению (например, с изменениями гормонального характера).Медик отметила, что данные проблемы также негативно сказываются на качестве жизни, способствуют социальной изоляции, мешают развитию полноценной жизни.Терапевт Красняк уточнила, что для женщин риск многих серьезных заболеваний увеличивается в связи с наступлением менопаузы. В их организме происходит снижение уровня половых гормонов, обеспечивающих защиту от разных проблем со здоровьем (включая остеопороз, болезни сердца и мозга, сосудистой системы, опухоли).В свою очередь, мужчины после 40 лет сталкиваются с андропаузой, также провоцируемой сниженной выработкой половых гормонов. По словам терапевта Красняк, гормональное изменение в организме мужчин делает их более подверженными таким серьезным заболеваниям как диабет, остеопороз, депрессия, гипертония и другие сердечно-сосудистые патологии, атеросклероз, ухудшение когнитивных функций.Врач подчеркнула, что к здоровью в возрасте после 40 лет следует относиться внимательнее и щепетильнее, для чего необходимо регулярно проходить профилактические медицинские осмотры. Не будут лишними и какие-то усилия, направленные на поддержание здорового образа жизни – прежде всего, сбалансированное питание и физическая активность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая боль в груди требует срочного обращения к врачу.

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