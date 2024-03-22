Врач Троцюк: избыток выпиваемой воды нагружает сердечно-сосудистую систему

«Многие считают, что, добавив мед и лимон, можно вывести токсины из организма. Но это не так. Такие продукты лишь повышают кислотность, поэтому при наличии минимальных проблем с желудочно-кишечным трактом могут появиться достаточно серьезные заболевания», - предупреди специалист.

«С каждым литром воды человек нагружает сердечно-сосудистую систему. Натощак достаточно одного стакана», - поделился медик.

Считается, что пить воду на протяжении всего дня очень полезно. Многие люди добавляют в воду лимоны, мед или ягоды, чтобы добавить к воде больше витаминов. Врач Троцюк заявил в интервью телеканалу « Санкт-Петербург », что некоторые известные утверждения о полезности воды – это миф.Троцюк также посоветовал не пить утром после пробуждения воду с оливковым маслом. Такой напиток ухудшит всасывание из пищи необходимых организму веществ, микроэлементов и витаминов.Специалист обратил внимание на то, что питье воды часто ассоциируется с полезными привычками, но ее употребление по принципу «чем больше – тем лучше» способно подорвать здоровье. Врач подчеркнул: избыток выпиваемой воды нагружает сердечно-сосудистую системуОн отметил, что не нужно бояться пит воду, которая неоднократно кипятилась. Микроэлементов в такой воде почти не останется, но здоровью она не навредит.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему вредно употреблять пищу в позднее время или ночью.

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