Гастроэнтеролог Вялов: питье воды по утрам не всегда бывает полезным

«Почти все эффекты холодной и горячей воды выдуманы. Холодная вода помогает только при тепловом ударе, горячая вода – только при переохлаждении организма», - заявил врач гастроэнтеролог.

«это нарушает моторику желудка и плохо сказывается на общем самочувствии».