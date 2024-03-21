Диетолог Джутова: поздние приемы пищи провоцируют развитие болезней сердца

«Употребление пищи перед сном может вызвать расстройство сна и ухудшить его качество, что в свою очередь может привести к проблемам со здоровьем, таким как повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и депрессии», – сказала медик РИАМО

«Постоянное переедание ночью может стать привычкой и привести к нарушению общего режима питания».

Диетолог Джутова посоветовала россиянам не культивировать привычку есть в позднее время суток. Специалистка констатировала: в течение трех часов, предшествующих сну, не должно происходить никаких полноценных приемов пищи. Еда непосредственно перед сном или ночью (особенно если человек ест так постоянно) нарушает нормальные метаболические процессы, провоцирует активное жироотложение и развитие ассоциированных заболеваний. Кроме того, стимуляция пищеварения в ночное время негативно влияет на качество сна, что лишь увеличивает вероятность появления проблем со здоровьем.Таким образом, поздние приемы пищи содействуют развитию диабета и болезней сердца, предупредила Марьяна Джутова.Джутова подчеркнула, что многие привычки, связанные с поглощением пищи, быстро закрепляются при неоднократном повторении. Это же относится и к ночным походам к холодильнику. Специалист предупредила:Диетолог рекомендовала следовать такому графику, когда основные приемы пищи употребляются в течение дня.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что причиной безуспешного похудения может быть недостаточное питье воды

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