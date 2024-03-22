Врач Шестакова: внезапные сборы пожилого человека утром на работу – признак деменции
Врач Анна Шестакова рассказала, по каким признакам можно узнать деменцию у пожилого родственника.
Врач Шестакова напомнила, что состояние деменции (возрастного слабоумия) характеризуется упадком когнитивных функций – в первую очередь, у пожилых людей страдают память и концентрация внимания. Но предварять эти клинические симптомы деменции могут общие проявления в виде повышенной раздражительности, обидчивости и капризности, головных болей, нарушений сна.
Также признаком деменции врач назвала внезапные сборы пожилого человека утром на работу.
«Самый типичный симптом: давно не работающий человек просыпается и начинает собираться на работу», - поделилась Шестакова с порталом NEWS.ru.
Врач добавила, что на возникновение деменции влияет ухудшение кровоснабжения мозга, которое в свою очередь может провоцироваться разными патологиями, включая гипертонию, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, опухоль мозга, алкоголизм.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что внешним признаком опухоли мозга может быть частая зевота.
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Анна Шестакова
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врач паллиативной помощи
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