Эндокринолог Янг объяснила, в чем опасность низкого уровня сахара в крови, врач Гуреева рассказала, кто находится в группе риска
Гипогликемия является следствием пониженного уровня сахара в крови и может наблюдаться не только у больных диабетом, но и у здоровых людей. О последствиях данного синдрома рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг.
Специалист в телеграм-канале отметила, что клинико-лабораторный синдром возникает у человека из-за падения уровня глюкозы в крови до отметки 3,5 ммоль/л и ниже. Кроме того, гипогликемия может проявляться не только у страдающих диабетом, но и у здоровых.
Янг перечислила симптомы, которые могут указывать на пониженный уровень сахара.
К ним относятся: тошнота, голод, сонливость, слабость, беспокойство, потливость, а также тяга к чему-нибудь сладкому.
В тяжелых случаях возможны даже обмороки и судороги, а ночью человек может просыпаться от учащенного сердцебиения и чувства тревоги.
Однако сам момент гипогликемии зафиксировать посредством анализов достаточно трудно даже при условии наличия домашнего глюкометра. При этом проблема с возникновением данного синдрома становится все более распространенной.
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала специально для МедикФорум кто подвержен низкому уровню сахара в крови.
"Низкий уровень сахара в крови, также известный как гипогликемия, может возникать у различных групп людей".
Вот некоторые из них:
Люди с диабетом
Это наиболее распространенная группа, страдающая от низкого уровня сахара в крови.
"У людей с диабетом уровень сахара в крови может снижаться из-за слишком большой дозы инсулина или других препаратов, способных снижать уровень глюкозы", - говорит Гуреева.
Люди, которые употребляют алкоголь
Алкоголь может вызвать гипогликемию, особенно у людей с диабетом, так как он может снижать уровень сахара в крови и затруднять его восстановление.
Люди с некоторыми эндокринными расстройствами
Некоторые эндокринные расстройства, такие как недостаток гормонов щитовидной железы или надпочечников, могут привести к гипогликемии.
Люди с заболеваниями печени
Заболевания печени могут нарушать метаболизм глюкозы и приводить к низкому уровню сахара в крови.
Люди, которые сидят на строгих диетах или не правильно питаются
Нерегулярное питание или сильное ограничение потребления углеводов может вызывать гипогликемию.
Новорожденные и младенцы
Низкий уровень сахара в крови может наблюдаться у новорожденных и младенцев, особенно у тех, у кого есть риск гипогликемии, таких как недоношенные или больные дети.
Люди, занимающиеся интенсивным физическим упражнением без достаточного питания
Интенсивная физическая активность может снижать уровень сахара в крови, особенно если она сочетается с недостаточным потреблением пищи или углеводов.
"Важно помнить, что гипогликемия может быть опасным состоянием и требует внимания. Люди, подверженные низкому уровню сахара в крови, должны следить за своим состоянием и принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить возможные осложнения".
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