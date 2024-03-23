Эндокринолог Янг объяснила, в чем опасность низкого уровня сахара в крови, врач Гуреева рассказала, кто находится в группе риска

"Низкий уровень сахара в крови, также известный как гипогликемия, может возникать у различных групп людей".

"У людей с диабетом уровень сахара в крови может снижаться из-за слишком большой дозы инсулина или других препаратов, способных снижать уровень глюкозы", - говорит Гуреева.

"Важно помнить, что гипогликемия может быть опасным состоянием и требует внимания. Люди, подверженные низкому уровню сахара в крови, должны следить за своим состоянием и принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить возможные осложнения".

Специалист в телеграм-канале отметила, что клинико-лабораторный синдром возникает у человека из-за падения уровня глюкозы в крови до отметки 3,5 ммоль/л и ниже. Кроме того, гипогликемия может проявляться не только у страдающих диабетом, но и у здоровых.Янг перечислила симптомы, которые могут указывать на пониженный уровень сахара.К ним относятся:В тяжелых случаях возможны даже обмороки и судороги, а ночью человек может просыпаться от учащенного сердцебиения и чувства тревоги.Однако сам момент гипогликемии зафиксировать посредством анализов достаточно трудно даже при условии наличия домашнего глюкометра. При этом проблема с возникновением данного синдрома становится все более распространенной.кто подвержен низкому уровню сахара в крови.Это наиболее распространенная группа, страдающая от низкого уровня сахара в крови.Алкоголь может вызвать гипогликемию, особенно у людей с диабетом, так как он может снижать уровень сахара в крови и затруднять его восстановление.Некоторые эндокринные расстройства, такие как недостаток гормонов щитовидной железы или надпочечников, могут привести к гипогликемии.Заболевания печени могут нарушать метаболизм глюкозы и приводить к низкому уровню сахара в крови.Нерегулярное питание или сильное ограничение потребления углеводов может вызывать гипогликемию.Низкий уровень сахара в крови может наблюдаться у новорожденных и младенцев, особенно у тех, у кого есть риск гипогликемии, таких как недоношенные или больные дети.Интенсивная физическая активность может снижать уровень сахара в крови, особенно если она сочетается с недостаточным потреблением пищи или углеводов.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые восполнят дефицит витаминов.

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