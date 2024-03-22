Терапевт Драпкина назвала продукты для компенсации недостатка витаминов весной

1 742 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/woman-cooking-lunch-at-home_10298494.htm#fromView=search&page=1&position=3&uuid=abdaa040-d7fc-45a0-bee8-46aad4ce5eba
женщина режет овощи

Терапевт Оксана Драпкина: весной организм традиционно испытывает нехватку витаминов А и D, группы В.

Терапевт Драпкина констатировала в комментарии aif.ru, что работу иммунной и нервной систем весной эффективно поддерживает разнообразное и сбалансированное питание, которое дает организму витамины и минералы в нужном для этого объеме.

«В весенний период времени чаще всего наблюдается дефицит витаминов А, D, B1, E, B12, B6, B2, К», - уточнила специалист.

Также терапевт назвала продукты для компенсации недостатка витаминов весной.

Источники витамина А:
  • Печень рыб и рыбий жир;
  • Печень животных, домашней птицы;
  • Яйца;
  • Сливочное масло;
  • Морковь;
  • Красный перец;
  • Тыква, помидоры и другие овощи (и фрукты) красного и оранжевого оттенка.
Источники витаминов группы B:
  • Зерновые ростки;
  • Грецкие орехи и фундук;
  • Шпинат;
  • Картофель;
  • Морковь;
  • Капуста;
  • Бобовые
  • Животные источники – яйца, рыба, печень.
Источники витамина D:
  • Рыбий жир;
  • Рыба: сардины, сельдь, лосось.
  • Молоко и молочные продукты.
Источники витамина Е:
  • Зерна злаковых культур;
  • Ростки пшеницы;
  • Петрушка;
  • Растительные масла;
  • Семечки и орехи;
  • Куриные яйца;
  • Брюссельская капуста;
  • Ягоды: шиповник, облепиха, черешня, рябина.
«Кроме того, в весенний период очень важно есть продукты, богатые омегой-3, которая содержится в семенах льна, грецких орехах, водорослях и рыбе», - дополнила специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем скрываются за повышенной усталостью, ощущаемой весной.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Оксана Драпкина
Оксана Драпкина
ЗОЖ
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН
Читать MedikForum.ru в
Как победить весенний авитаминоз
6 витаминов для поддержки иммунитета весной
Врачи рассказали, как побороть весенний авитаминоз
Теги : дефицит витаминов, полезные продукты, Оксана Драпкина