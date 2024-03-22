Терапевт Драпкина назвала продукты для компенсации недостатка витаминов весной
Терапевт Оксана Драпкина: весной организм традиционно испытывает нехватку витаминов А и D, группы В.
Терапевт Драпкина констатировала в комментарии aif.ru, что работу иммунной и нервной систем весной эффективно поддерживает разнообразное и сбалансированное питание, которое дает организму витамины и минералы в нужном для этого объеме.
«В весенний период времени чаще всего наблюдается дефицит витаминов А, D, B1, E, B12, B6, B2, К», - уточнила специалист.
Также терапевт назвала продукты для компенсации недостатка витаминов весной.
Источники витамина А:
- Печень рыб и рыбий жир;
- Печень животных, домашней птицы;
- Яйца;
- Сливочное масло;
- Морковь;
- Красный перец;
- Тыква, помидоры и другие овощи (и фрукты) красного и оранжевого оттенка.
- Зерновые ростки;
- Грецкие орехи и фундук;
- Шпинат;
- Картофель;
- Морковь;
- Капуста;
- Бобовые
- Животные источники – яйца, рыба, печень.
- Рыбий жир;
- Рыба: сардины, сельдь, лосось.
- Молоко и молочные продукты.
- Зерна злаковых культур;
- Ростки пшеницы;
- Петрушка;
- Растительные масла;
- Семечки и орехи;
- Куриные яйца;
- Брюссельская капуста;
- Ягоды: шиповник, облепиха, черешня, рябина.
«Кроме того, в весенний период очень важно есть продукты, богатые омегой-3, которая содержится в семенах льна, грецких орехах, водорослях и рыбе», - дополнила специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем скрываются за повышенной усталостью, ощущаемой весной.
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Оксана Драпкина
ЗОЖ
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН
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