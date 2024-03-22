Терапевт Драпкина назвала продукты для компенсации недостатка витаминов весной

«В весенний период времени чаще всего наблюдается дефицит витаминов А, D, B1, E, B12, B6, B2, К», - уточнила специалист.

Печень рыб и рыбий жир;

Печень животных, домашней птицы;

Яйца;

Сливочное масло;

Морковь;

Красный перец;

Тыква, помидоры и другие овощи (и фрукты) красного и оранжевого оттенка.

Зерновые ростки;

Грецкие орехи и фундук;

Шпинат;

Картофель;

Морковь;

Капуста;

Бобовые

Животные источники – яйца, рыба, печень.

Рыбий жир;

Рыба: сардины, сельдь, лосось.

Молоко и молочные продукты.

Зерна злаковых культур;

Ростки пшеницы;

Петрушка;

Растительные масла;

Семечки и орехи;

Куриные яйца;

Брюссельская капуста;

Ягоды: шиповник, облепиха, черешня, рябина.

«Кроме того, в весенний период очень важно есть продукты, богатые омегой-3, которая содержится в семенах льна, грецких орехах, водорослях и рыбе», - дополнила специалист.

Терапевт Драпкина констатировала в комментарии aif.ru , что работу иммунной и нервной систем весной эффективно поддерживает разнообразное и сбалансированное питание, которое дает организму витамины и минералы в нужном для этого объеме.Также терапевт назвала продукты для компенсации недостатка витаминов весной.Источники витамина А:Источники витаминов группы B:Источники витамина D:Источники витамина Е:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем скрываются за повышенной усталостью, ощущаемой весной.

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