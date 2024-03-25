Терапевт Лапа: слишком ранний отказ от шапки может серьезно навредить здоровью
Терапевт Людмила Лапа: излишне ранний отказ от шапки повышает риск заболеть гайморитом, ОРЗ, опасными инфекциями.
Терапевт Лапа предупредила россиян о коварстве едва начавшегося весеннего тепла, из-за которого многие перестают носить головные уборы. Слишком ранний отказ от шапки может серьезно навредить здоровью, утверждает врач.
«Привычка ходить с непокрытой головой при плюсовой, но все еще достаточно низкой температуре воздуха опасна для здоровья», - сказала Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.
Медик обратила внимание на то, что голова лишена защитного слоя, способного противостоять перепадам температуры воздуха в это время года (в частности, лишена подкожного жира, который имеется на многих других участках тела). Без шапки она может легко охладиться и переохладиться – особенно, если человек выходит на улицу вскоре после душа и его волосы еще сохраняют влагу.
«Тут же охлаждаются слизистые оболочки носа и горла, гайморовы пазухи. Возникает опасность развития простудных заболеваний, ОРВИ, ОРЗ, гайморита», - предостерегла терапевт.
По словам Людмилы Лапа, слишком ранний отказ от шапки также способен провоцировать обострение хронических патологий: воспаления, инфекций. В таком состоянии организм может быть особенно чувствителен к воздействию опасных патогенов из вешней среды (например, к возбудителям гепатита или менингита).
Врач посоветовала носить с собой шапку, чтобы случайно не охладить голову из-за резкой смены погоды, или выбирать одежду с капюшоном. Также не следует выходить на улицу с влажными волосами – это становится безопасно только при температуре воздухе не ниже 24 градусов.
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Людмила Лапа
Здоровье
врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой
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