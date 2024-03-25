Терапевт Лапа: слишком ранний отказ от шапки может серьезно навредить здоровью

«Привычка ходить с непокрытой головой при плюсовой, но все еще достаточно низкой температуре воздуха опасна для здоровья», - сказала Людмила Лапа в интервью радио Sputnik

«Тут же охлаждаются слизистые оболочки носа и горла, гайморовы пазухи. Возникает опасность развития простудных заболеваний, ОРВИ, ОРЗ, гайморита», - предостерегла терапевт.

Терапевт Лапа предупредила россиян о коварстве едва начавшегося весеннего тепла, из-за которого многие перестают носить головные уборы. Слишком ранний отказ от шапки может серьезно навредить здоровью, утверждает врач.Медик обратила внимание на то, что голова лишена защитного слоя, способного противостоять перепадам температуры воздуха в это время года (в частности, лишена подкожного жира, который имеется на многих других участках тела). Без шапки она может легко охладиться и переохладиться – особенно, если человек выходит на улицу вскоре после душа и его волосы еще сохраняют влагу.По словам Людмилы Лапа, слишком ранний отказ от шапки также способен провоцировать обострение хронических патологий: воспаления, инфекций. В таком состоянии организм может быть особенно чувствителен к воздействию опасных патогенов из вешней среды (например, к возбудителям гепатита или менингита).Врач посоветовала носить с собой шапку, чтобы случайно не охладить голову из-за резкой смены погоды, или выбирать одежду с капюшоном. Также не следует выходить на улицу с влажными волосами – это становится безопасно только при температуре воздухе не ниже 24 градусов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что многие россияне не знают о существующем у них сахарном диабете 2 типа.

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