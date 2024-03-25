Врач Исакова назвала суставную боль среди нетипичных признаков ведущих к раку болезней кишечника

«Нетипичными проявлениями язвенного колита и болезни Крона могут быть покраснения глаз, снижение зрения, боли в суставах – причины появления этих симптомов неизвестны», – отметила Исакова.

Воспалительные заболевания кишечника в виде язвенного колита и болезни Крона обычно проявляются болями в животе и диареей. Но также важно знать, что указывать на данные патологии, вполне способные приводить к раку, могут и нетипичные признаки. О них в разговоре с « Газетой.Ru » сообщила врач-онколог Суна Исакова.Среди нетипичных признаков ведущих к раку болезней кишечника медик назвала суставную боль и проблемы со зрением.Также, добавила онколог, при воспалительных заболеваниях кишечника может возникать афтозный стоматит, которому свойственно появление болезненных язв в ротовой полости.Суна Исакова обратила внимание на то, что данные болезни кишечника обязательно должны быть правильно диагностированы. При их бесконтрольном течении возрастает вероятность такой патологии как абсцесс кишечника, чреватый перфорацией стенок органа, проникновением опасных веществ в кровь и развитием перитонита. Врач подчеркнула, что при длительном существовании не леченых воспалительных заболеваний кишечника вполне может развиться рак кишечника.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии могут скрываться за пробуждениями по ночам.

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