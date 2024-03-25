Субпродукты и сыр названы в числе продуктов, создающих переизбыток холестерина

«Переизбыток холестерина в организме чреват образованием тромбов в сосудах», - констатировали специалисты портала « здоровое-питание.рф ».

«Полностью исключать продукты, содержащие холестерин, нельзя, так как это вещество нормализует жизнедеятельность клеточных мембран и другие внутренние процессы организма».

Российские медики посоветовали строже контролировать в своем повседневном рационе количество продуктов, создающих в организме переизбыток холестерина. Его увеличение ассоциируется с риском развития опасных сердечно-сосудистых нарушений, включая атеросклероз и инфаркт.Как правило, повышению уровня холестерина способствуют продукты животного происхождения. Как никакой другой продукт холестерином богат говяжий мозг и лишь немногим ему уступает свиной мозг. Кроме того, медики советуют не увлекаться мясными деликатесами и субпродуктами. Субпродукты и сыр (а также сливочное масло, яичные желтки, маргарин) названы экспертами в числе продуктов, создающих переизбыток холестерина. Небезопасна в этом плане и жареная еда.Вместе с тем медики считают неправильным и даже опасным недостаток холестерина. Некоторые люди чересчур старательно обезжиривают свое питания, забывая о том, что в определенном количестве жиросодержащие компоненты должны поступать в организм, чтобы в нем полноценно функционировала иммунная система.Одним из лучших его источников эксперты считают жирную рыбу, поскольку она также является источников полиненасыщенных жиров, обладающих противовоспалительным эффектом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может вредить здоровью присутствующий в рационе излишек соли.

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