Субпродукты и сыр названы в числе продуктов, создающих переизбыток холестерина

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жирная еда

Пристрастие к некоторым продуктам может негативно влиять на уровень холестерина в крови, все они содержат много насыщенного жира.

Российские медики посоветовали строже контролировать в своем повседневном рационе количество продуктов, создающих в организме переизбыток холестерина. Его увеличение ассоциируется с риском развития опасных сердечно-сосудистых нарушений, включая атеросклероз и инфаркт.

«Переизбыток холестерина в организме чреват образованием тромбов в сосудах», - констатировали специалисты портала «здоровое-питание.рф».

Как правило, повышению уровня холестерина способствуют продукты животного происхождения. Как никакой другой продукт холестерином богат говяжий мозг и лишь немногим ему уступает свиной мозг. Кроме того, медики советуют не увлекаться мясными деликатесами и субпродуктами. Субпродукты и сыр (а также сливочное масло, яичные желтки, маргарин) названы экспертами в числе продуктов, создающих переизбыток холестерина. Небезопасна в этом плане и жареная еда. 

Вместе с тем медики считают неправильным и даже опасным недостаток холестерина. Некоторые люди чересчур старательно обезжиривают свое питания, забывая о том, что в определенном количестве жиросодержащие компоненты должны поступать в организм, чтобы в нем полноценно функционировала иммунная система.

«Полностью исключать продукты, содержащие холестерин, нельзя, так как это вещество нормализует жизнедеятельность клеточных мембран и другие внутренние процессы организма».

Одним из лучших его источников эксперты считают жирную рыбу, поскольку она также является источников полиненасыщенных жиров, обладающих противовоспалительным эффектом.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может вредить здоровью присутствующий в рационе излишек соли.

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