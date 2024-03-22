Нутрициолог Лучинин: излишек соли в рационе повышает нагрузку на сердце и почки

159 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/top-view-delicious-lentil-soup-with-female-whose-pouring-salt-into-her-soup-on-dark-surface_14264563.htm#query=salt%20food&position=34&from_view=search&track=ais
соль

Нутрициолог Вадим Лучинин: большие дозы соли в питании провоцируют гипертонию и способствуют развитию инсульта.

Нутрициолог Лучинин отметил в комментарии «Известиям», что пристрастие к соленым продуктам и закускам негативно сказывается на работе внутренних органов. Одним из последствий злоупотребления всем соленым является повышение артериального давления, с которым в свою очередь тесно связан риск инсульта. Также излишек соли в рационе повышает нагрузку на сердце, почки, другие органы.

«По мере накопления натрия организм удерживает всё больше воды, что создает дополнительную нагрузку на сердце, почки и другие органы», - пояснил Лучинин.

По словам другого эксперта издания, врача Татьяны Мещеряковой, ежедневно следует съедать не больше чайной ложки соли – это порядка 5-6 граммов. Гипертоникам рекомендуется сокращать это количество вдвое. Полностью исключать соль из рациона нельзя – дефицит натрия чреват дисбалансом электролитов, нарушениями в работе эндокринной и гормональной систем.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сочетание соленых закусок и алкоголя может значительно вредить организму.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Вадим Лучинин
Вадим Лучинин
ЗОЖ
нутрициолог
Читать MedikForum.ru в
Специалисты указали на признаки переедания соли
Гипертония: назван «скрытый ингредиент», который повышает давление
Врач предупредила о вреде длительного отказа от соли
Теги : вред соли, опасность для здоровья, Вадим Лучинин