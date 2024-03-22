Нутрициолог Лучинин: излишек соли в рационе повышает нагрузку на сердце и почки

«По мере накопления натрия организм удерживает всё больше воды, что создает дополнительную нагрузку на сердце, почки и другие органы», - пояснил Лучинин.

Нутрициолог Лучинин отметил в комментарии « Известиям », что пристрастие к соленым продуктам и закускам негативно сказывается на работе внутренних органов. Одним из последствий злоупотребления всем соленым является повышение артериального давления, с которым в свою очередь тесно связан риск инсульта. Также излишек соли в рационе повышает нагрузку на сердце, почки, другие органы.По словам другого эксперта издания, врача Татьяны Мещеряковой, ежедневно следует съедать не больше чайной ложки соли – это порядка 5-6 граммов. Гипертоникам рекомендуется сокращать это количество вдвое. Полностью исключать соль из рациона нельзя – дефицит натрия чреват дисбалансом электролитов, нарушениями в работе эндокринной и гормональной систем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сочетание соленых закусок и алкоголя может значительно вредить организму

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