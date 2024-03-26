Врач Заплавнова: для стопроцентного излечения от рака важна ранняя диагностика

«На этой стадии, которая еще называется «рак на месте», клетки новообразования растут и гибнут с одной скоростью. Такие опухоли просто удалить, почти 100 процентов пациентов после этого добиваются ремиссии», - сообщила Заплавнова NEWS.ru

«Такие новообразования называют «раком на ранней стадии». Его относительно просто лечить, пятилетняя выживаемость приближается к 100 процентам», - сказала Кристина Заплавнова.

Врач-терапевт Заплавнова рассказала в интервью, что способствует стопроцентному излечению от рака. Врач констатировала, что ключевым условием для успешной, эффективной терапии является раннее диагностирование опухоли. По словам медика, злокачественное образование важно выявлять на стадии, когда оно формируется только в слизистой оболочке, не переходя в ткани, располагающиеся более глубоко и далеко.Терапевт добавила, что также высокоэффективным лечение рака бывает, когда опухоль обнаруживается и удаляется на первой стадии своего развития. Образование в этом случае тоже оказывается небольшим (хотя оно все же больше, чем опухоль нулевой стадии) и достаточно хорошо поддается хирургии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в возрасте после 40 лет увеличивается риск многих серьезных заболеваний

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