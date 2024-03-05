Терапевт Заплавнова ответила, кому вредно есть сливочное масло

«Несмотря на вкусовые качества и натуральность, сливочное масло нужно очень сильно ограничивать в употреблении, до 5–10 граммов в день», - констатировала врач.

«Сливочное масло слишком калорийное, а также содержит много насыщенных жиров, перегружающих пищеварительный тракт. Оно противопоказано пациентам с лишним весом, повышенным уровнем холестерина в крови, а также с болезнями печени и желчного пузыря».

Терапевт Заплавнова заявила в комментарии для NEWS.ru о том, что сливочное масло является продуктом с определенным потенциалом пользы, однако употребляться оно должно исключительно в умеренной дозировке.По словам Заплавновой, злоупотребление сливочным маслом делает человека подверженным атеросклерозу и набору жира, а также сердечно-сосудистым катастрофам – инфаркту и инсульту. Медик обратила внимание, что масло может употребляться как в чистом виде, так как в составе других блюд или продуктов (например, в домашнем картофельном пюре, кашах, выпечке).Терапевт ответила на вопрос, кому вредно есть сливочное масло.Абсолютно запрещенным этот продукт является при остром панкреатите.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в состоянии стресса человеческий организм становится склонным к набору веса из-за происходящих гормональных изменений.

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