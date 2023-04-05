Невролог Голубинская назвала признаки патологической усталости

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усталость

Невролог Ольга Голубинская: аномальная усталость может объясняться проблемами с щитовидной железой, наличием сахарного диабета.

Врач Голубинская объяснила в интервью, что патологическая усталость нередко возникает как симптом не физического переутомления, а возникших в организме нарушений, болезней. Невролог рассказала радио Sputnik, какие именно проблемы со здоровьем могут вызывать у человека ощущение упадка сил.
  • Депрессия
  • Психосоматический синдром.
  • Соматоформное расстройство.
  • Гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы).
  • Сахарный диабет.
Также Ольга Голубинская назвала признаки, отличающие патологическую усталость.

«Переутомление после тяжелого рабочего дня –  еще не повод обращаться к врачу. Но если человек ощущает упадок сил долгое время, это может сигнализировать о заболевании», - заметила специалист.

По слова медика, усталость, возникающая как реакция организма на перегрузки, проходит, когда человек получает возможность отдохнуть и выспаться. Более того, после перерыва на отдых организм ощущает прилив сил, позитивные эмоции, восстановление работоспособности.

В том случае, когда усталость носит патологический характер, тонус продолжает оставаться низким, несмотря на отдых и продолжительный сон. Причем вялость, разбитость и слабость чувствуются постоянно, а не какое-то ограниченное время.

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«При хронической усталости бывают и сопутствующие симптомы: нарушенный сон, снижение интереса к жизни, извращенный аппетит, когда человек то вообще не ест, то накидывается на пищу», – добавила невролог.

Врач посоветовала при постоянной усталости записаться на прием к терапевту, который даст направление на необходимые анализы.

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Ольга Голубинская
Ольга Голубинская
Здоровье
невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук
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