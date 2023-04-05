Невролог Голубинская назвала признаки патологической усталости

Депрессия

Психосоматический синдром.

Соматоформное расстройство.

Гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы).

Сахарный диабет.

«Переутомление после тяжелого рабочего дня – еще не повод обращаться к врачу. Но если человек ощущает упадок сил долгое время, это может сигнализировать о заболевании», - заметила специалист.

«При хронической усталости бывают и сопутствующие симптомы: нарушенный сон, снижение интереса к жизни, извращенный аппетит, когда человек то вообще не ест, то накидывается на пищу», – добавила невролог.

Врач Голубинская объяснила в интервью, что патологическая усталость нередко возникает как симптом не физического переутомления, а возникших в организме нарушений, болезней. Невролог рассказала радио Sputnik, какие именно проблемы со здоровьем могут вызывать у человека ощущение упадка сил.Также Ольга Голубинская назвала признаки, отличающие патологическую усталость.По слова медика, усталость, возникающая как реакция организма на перегрузки, проходит, когда человек получает возможность отдохнуть и выспаться. Более того, после перерыва на отдых организм ощущает прилив сил, позитивные эмоции, восстановление работоспособности.В том случае, когда усталость носит патологический характер, тонус продолжает оставаться низким, несмотря на отдых и продолжительный сон. Причем вялость, разбитость и слабость чувствуются постоянно, а не какое-то ограниченное время.Врач посоветовала при постоянной усталости записаться на прием к терапевту, который даст направление на необходимые анализы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем проявляются весной симптомами обострений.

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