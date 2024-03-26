Врачи: слишком высокий или пониженный уровень лимфоцитов может быть признаком рака

«Норма лимфоцитов – 1,18-3,74 тысяч клеток/мкл. Их должно быть в анализе крови до 40%. Это величайшие клетки нашего организма», - сказала профессор Малышева.

«Если речь про цифры 8-9 тысяч, высоко, но не слишком, то тут речь идет про инфекцию. Если же показатель поднимается до 20-30 тысяч – это уже говорит о том, что костный мозг болеет и есть рак крови», - рассказал врач Продеус.

Врачи, выступающие в телепрограмме «Жить здорово!», (Елена Малышева и Андрей Продеус) предупредили, что несбалансированное содержание лимфоцитов может быть признаком рака.Это клетки иммунной системы, которые борются с патогенными частицами. Частично они действуют как локаторы, распознавая вредные клетки, размножение которых ведет к инфекциям и раку, и отдавая команды о выработке антител. Частично – как уничтожители. Производятся лимфоциты костным мозгом.Лимфоциты повышаются, когда возникает инфекционное заболевание или обостряется хроническая инфекция. Но их существенный избыток может сигнализировать о развитии рака крови.Это может быть признаком иммунодефицита, а также опухолей. По слова врачей, опухоли, возникающие не в кроветворной системе подавляют активность иммунной системы, препятствуя производству достаточного количества лимфоцитов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что терапевт Кристина Заплавнова назвала ключевое условие для стопроцентного излечения от рака.

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