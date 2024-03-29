Врач Ионова: молочными продуктами можно заменить до 40% суточного рациона, диетолог Лементина назвала 5 лучших вариантов
Из повседневного рациона не стоит исключать молочные продукты, особенно — детям. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры «Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия» Университета РОСБИОТЕХ Инна Ионова.
По словам эксперта, для здорового роста и развития детей школьного возраста молочные продукты особенно важны, так как содержат в своем составе минеральные вещества, витамины, углеводы.
«Молоком и/или молочными продуктами можно заменить до 40% суточного рациона человека. Употребление пробиотических молочных продуктов может помочь улучшить пищеварительный баланс, здоровье иммунной системы. Пробиотические молочные продукты способствуют защите от потенциально опасных микробов и поддерживают здоровье дыхательных путей и полости рта», — рассказала она.
Основными трендами в сфере потребления молочных продуктов в мире является востребованность аутентичных и традиционных продуктов с коротким ингредиентным составом, получение удовольствия и пользы для здоровья, удобный формат в потреблении. Для людей с непереносимостью молока рекомендуется использовать безлактозное молоко или напитки растительной природы.
Врач-диетолог Юлия Лементина рассказала специально для МедикФорум какие именно молочные продукты являются наиболее полезными.
"Молочные продукты являются важной частью здорового рациона благодаря своему богатому питательному составу. Они обычно содержат высокое количество белка, который необходим для роста и "ремонта тканей", а также кальций, необходимый для здоровых костей и зубов. Я особенно рекомендуют кефир, творог, брынзу, йогурт", - согласилась с коллегой врач-диетолог Юлия Лементина.
Молочные продукты содержат витамины, минералы и пробиотики, которые способствуют здоровой микрофлоре кишечника и укреплению иммунитета.
Кефир - это про-биотический напиток, который является отличным источником пребиотиков, необходимых для здоровья кишечника. Он также содержит кальций, белок и витамины группы В.
Творог также является популярным молочным продуктом, богатым белком и кальцием. Этот продукт часто употребляют для поддержания мышечной массы и здоровых костей.
Греческий йогурт известен своим высоким содержанием белка и меньшим содержанием сахара по сравнению с обычным йогуртом. Он также является хорошим источником пребиотиков и кальция.
Молоко, хотя и может вызывать непереносимость у некоторых людей из-за содержания лактозы, остается важным источником кальция, витамина D и белка для тех, кто его переносит.
Брынза - это традиционный молочный продукт, который обычно употребляют в различных кулинарных блюдах. Он также содержит белок, кальций и другие важные минералы.
"Выбирайте натуральные и качественные молочные продукты без добавления сахара и других искусственных добавок для максимальной пользы", - говорит Лементина.
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