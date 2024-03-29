Врач Ионова: молочными продуктами можно заменить до 40% суточного рациона, диетолог Лементина назвала 5 лучших вариантов

«Молоком и/или молочными продуктами можно заменить до 40% суточного рациона человека. Употребление пробиотических молочных продуктов может помочь улучшить пищеварительный баланс, здоровье иммунной системы. Пробиотические молочные продукты способствуют защите от потенциально опасных микробов и поддерживают здоровье дыхательных путей и полости рта», — рассказала она.

"Молочные продукты являются важной частью здорового рациона благодаря своему богатому питательному составу. Они обычно содержат высокое количество белка, который необходим для роста и "ремонта тканей", а также кальций, необходимый для здоровых костей и зубов. Я особенно рекомендуют кефир, творог, брынзу, йогурт", - согласилась с коллегой врач-диетолог Юлия Лементина.





Молочные продукты содержат витамины, минералы и пробиотики, которые способствуют здоровой микрофлоре кишечника и укреплению иммунитета.



Кефир - это про-биотический напиток, который является отличным источником пребиотиков, необходимых для здоровья кишечника. Он также содержит кальций, белок и витамины группы В.



Творог также является популярным молочным продуктом, богатым белком и кальцием. Этот продукт часто употребляют для поддержания мышечной массы и здоровых костей.



Греческий йогурт известен своим высоким содержанием белка и меньшим содержанием сахара по сравнению с обычным йогуртом. Он также является хорошим источником пребиотиков и кальция.



Молоко, хотя и может вызывать непереносимость у некоторых людей из-за содержания лактозы, остается важным источником кальция, витамина D и белка для тех, кто его переносит.



Брынза - это традиционный молочный продукт, который обычно употребляют в различных кулинарных блюдах. Он также содержит белок, кальций и другие важные минералы.





"Выбирайте натуральные и качественные молочные продукты без добавления сахара и других искусственных добавок для максимальной пользы", - говорит Лементина.