Психиатр Вилков рассказал об отличии биполярного расстройства от перепадов настроения

«Если врач-психиатр диагностирует периоды депрессии или гипомании (повышенного настроения), которые длятся довольно долго и есть момент, связанный с наследственностью, то он ставит такой диагноз», — рассказал Алексей Вилков « Вечерней Москве ».

«Не следует путать биполярное расстройство с эмоциональной нестабильностью из-за стресса или особенностей характера», - отметил медик.

Биполярное расстройство является хроническим психическим заболеванием. В его случае человек переживает резкую смену настроения, когда периоды депрессии сменяются эмоциональным подъемом, эйфорией.Врач-психиатр сообщил об отличии биполярного расстройства (БАР) от перепадов настроения. При наличии БАР (ему в первую очередь подвержены женщины) периоды устойчиво-сниженного настроения длится не меньше двух недель, примерно столько же продолжается подъем. Когда же возникают просто перепады настроения (которые являются совершенно нормальным явлением для здоровой психики), их продолжительность не превышает нескольких дней.Вилков уточнил, что периоды депрессии и гипомании у людей с биполярным расстройством возникают без спускового механизма – абсолютно беспричинно, вне всякой связи с внешними событиями. При этом их эмоциональные ощущения являются крайне интенсивными, влияющими на качество жизни: в частности, они способными сделать человека совершенно неработоспособным, побуждают к совершению маргинальных или драматичных поступков. Что характерно, больные лишаются самокритики, становятся не способными оценивать свое положение и свое поведение взглядом со стороны, идею болезни они отвергают.В свою очередь, перепады настроения не отключают у людей волевой контроль, они часто вполне осознают причину своих эмоций, не пренебрегают социальными нормами поведения. Как правило, такие перепады бывают обусловлены реакциями на жизненные события, они проходят вполне самостоятельно. К врачу нужно обращаться при их затянувшемся течении.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенная раздражительность весной может быть следствием железодефицитной анеми и.

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