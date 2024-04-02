Врач Мясников назвал мифом пользу уколов витаминов B при болях в спине: «это пережиток»

«Вопреки распространенным представлениям курс уколов с витаминами группы B не поможет избавиться от боли в спине», - поделился мнением известный медик.

Многие люди, страдавшие от болей в спине, могут сообщить, что им советовали делать уколы витаминов группы В, известные своей значимостью для неврологического здоровья. Доктор Мясников вспомнил об этом, попутно назвав мифом мнение о пользе таких инъекций.Александр Мясников признался, что во времена его молодости витамины В в уколах считались едва ли не средством номер один от болевого синдрома в спине. Такие уколы назначались практически всем пациентам с подобной проблемой, так как считались стандартом лечения. Но сегодня этот метод – уже пережиток прошлого, официальных рекомендаций по использованию уколов витаминов В при болях в спине нет.Мясников добавил, что дефицит витаминов В в организме может стать причиной полинейропатии – неврологического нарушения, которому свойственны неприятные телесные ощущения. Но к сильным болям в спине это отношения не имеет, поэтому восполнение уровня этих витаминов не поможет решить проблему.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка сидеть в туалете с гаджетом может негативно отражаться на состоянии кишечника , способствуя развитию серьезных нарушений.

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