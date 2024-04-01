«Частая причина развития геморроя среди современных людей – длительное пребывание в туалете и отвлечение на гаджеты», - заявил колопроктолог

«Острый тромбоз в более чем половине случаев спровоцирован именно длительным нахождением в уборной с невозможностью опорожнить кишку и перетуживанием в этот момент», - поделился эксперт.

Врач Родимов сообщил о влиянии привычки сидеть в туалете с гаджетом на развитие геморроя в интервью РИАМО Родимов напомнил, что при геморрое на участке прямой кишки рядом с ректальным отверстием возникает воспаление, ведущее к отеку и увеличению вен, образованию так называемых шишек. Эти шишки могут появляться в связи с увеличенным давлением внутри брюшной полости, которое провоцирует сильное напряжение и растяжение вен в прямой кишке. Специалист обратил внимание на то, что подобное повышенное давление на стенки кишечного тракта возникает в обстоятельствах длительного сидения на унитазе. Именно к нему бывают склонны люди, имеющие привычку сидеть в туалете с гаджетом. Так, например, человек, берущий утром с собой в туалет смартфон, растягивает процесс дефекации в среднем на 20 минут, тогда как в норме опорожнение кишечника должно занимать только несколько минут.Врач предупредил, что затянутая по времени дефекация может оказаться причиной тромбоза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие последствия может иметь питье газировки в пожилом возрасте

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