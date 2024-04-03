Сомнолог Черкасова указала на добавки и витамины, прием которых вызывает нарушения сна

«Гинкго Билоба, гуарана, аралия, заманиха, элеутерококк, женьшень – все это может испортить вам комфортный отход ко сну, - сказала Черкасова в комментарии Общественной службе новостей.

«Избыток некоторых витаминов может оказаться токсичным. Например, витамин D — если его принимать слишком увлеченно, это может вызвать не только бессонницу, но и повышение артериального давления с головной болью», - предупредила эксперт.

Людям, принимающим биодобавки и витамины, следует помнить о том, что они способны влиять на качество сна. Поэтом всегда необходимо уточнять, в какое время должен осуществляться их прием. Сомнолог Черкасова констатировала, что вышеназванные средства могут содержать в своем составе растительные компоненты, оказывающие стимулирующее действие на нервную систему.Она обратила внимание на то, что эти растения могут присутствовать в составе средств, которые презентуются как препараты для поддержания иммунитета, борьбы с усталостью, сохранения тонуса.Также сомнолог указала на витамины, прием которых вызывает нарушения сна. Данную проблему, по словам специалиста, может спровоцировать бесконтрольное употребление витамина С или средств с витамином В1.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нехватка магния в организме может провоцировать сильную тревожность

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