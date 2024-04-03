Сомнолог Черкасова указала на добавки и витамины, прием которых вызывает нарушения сна

168 Фото: https://unsplash.com/photos/a-person-laying-in-bed-with-their-head-on-a-pillow-sjDnVZHGasU
бессонница

Сомнолог София Черкасова: слишком старательный прием витамина С или витамина D может спровоцировать у человека развитие бессонницы.

Людям, принимающим биодобавки и витамины, следует помнить о том, что они способны влиять на качество сна. Поэтом всегда необходимо уточнять, в какое время должен осуществляться их прием. Сомнолог Черкасова констатировала, что вышеназванные средства могут содержать в своем составе растительные компоненты, оказывающие стимулирующее действие на нервную систему.

«Гинкго Билоба, гуарана, аралия, заманиха, элеутерококк, женьшень – все это может испортить вам комфортный отход ко сну, - сказала Черкасова в комментарии Общественной службе новостей.

Она обратила внимание на то, что эти растения могут присутствовать в составе средств, которые презентуются как препараты для поддержания иммунитета, борьбы с усталостью, сохранения тонуса.

Также сомнолог указала на витамины, прием которых вызывает нарушения сна. Данную проблему, по словам специалиста, может спровоцировать бесконтрольное употребление витамина С или средств с витамином В1.

«Избыток некоторых витаминов может оказаться токсичным. Например, витамин D — если его принимать слишком увлеченно, это может вызвать не только бессонницу, но и повышение артериального давления с головной болью», - предупредила эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нехватка магния в организме может провоцировать сильную тревожность.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

София Черкассова
София Черкассова
Здоровье
сомнолог
Читать MedikForum.ru в
Поздний ужин может серьезно повлиять на качество сна: врач Черкасова
Сомнолог Черкасова объяснила, когда необходимо обращаться к врачу из-за бессонницы
Психолог Черкасова назвала патологические причины нежелания спать
Теги : нарушения сна, прием витаминов, София Черкасова
Терапевт Жито: употребление алкоголя влияет на появление висцерального жира
Врач Иванов рассказал о способности березового сока замедлять старение
Сомнолог Черкасова указала на добавки и витамины, прием которых вызывает нарушения сна
[ifxfvalue guide!="Да"] [/ifxfvalue] [ifxfvalue guide!="Да"] [/ifxfvalue]