Терапевт Жито: употребление алкоголя влияет на появление висцерального жира

«Висцеральный жир откладывается на внутренних органах и нарушает их работу, он способен стать причиной развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, жирового гепатоза, деменции», - предупредил специалист в комментарии «Доктору 24».

«Для профилактики висцерального ожирения питание должно включать в себя больше сложных углеводов, чем быстрых», - подчеркнул терапевт.

Терапевт Жито напомнил, что висцеральным называется жир, располагающийся глубоко внутри тела и склонный разрастаться вокруг внутренних органов брюшной полости. Этот тип жира оценивается врачами как наиболее опасный: он аккумулирует большое количество гормоноподобных веществ и способен оказывать крайне негативное влияние на работу важнейших систем организма, провоцировать гормональные, эндокринные нарушения.Алексей Жито отметил, что увеличение количества висцерального жира тесно связано с нездоровыми привычками людей. В частности, с их низкой физической активностью (особенно в совокупности с привычкой переедать). Кроме того, на появление висцерального жира влияет употребление алкоголя и пристрастие к еде, насыщенной быстрыми углеводами – всему сладкому и мучному.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от еды с добавленным сахаром помогает ускорить процессы обмена веществ , что важно для похудения и здорового веса.

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