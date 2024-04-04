Врач Михайлова: диета №9 помогает диабетикам контролировать сахар, диетолог Пономарева рассказала о не менее эффективной диете DASH

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Врач Михайлова: диета №9 помогает диабетикам контролировать сахар, диетолог Пономарева рассказала о не менее эффективной диете DASH


Соблюдение здорового образа жизни, умеренные нагрузки, регулярный отдых и, главное, правильное питание согласно диете № 9 — гарантия долгой и счастливой жизни без утраты удовольствия от нее. Сформировав правильные привычки, человек никогда не столкнется с проблемами, связанными с диабетической стопой, не допустит развития комы и не будет испытывать проблем со зрением, поделились «МК.RU«.


«Пациенты с сахарным диабетом должны придерживаться низкоуглеводной диеты, то есть диеты №9,» — говорит диетолог Михайлова.


Эта диета рекомендуется тем, кто не принимает инсулин или принимает его в низких дозах. Основные цели такого питания — нормализация обмена углеводов и предотвращение нарушений в обмене жиров.

Врачами определено восемь принципов питания по диете №9:

1. Прием пищи должен быть регулярным.
2. Питание рекомендуется частым, т.е. пациент должен употреблять пищу не менее пяти раз в день.
3. Калорийность диеты снижена за счет легкоусвояемых белков и животных жиров.
4. В диете минимизировано количество соли.
5. Увеличено содержание витаминов и пищевых волокон.
6. Питание должно быть богато липотропными веществами.
7. Рекомендуется варка, запекание, парение; жареное и тушеное блюда желательно ограничивать.
8. Сахар в блюдах следует заменять на ксилит или сорбит в умеренных количествах, поскольку сахарозаменители могут быть калорийными или в значительных дозах вызывать слабительный эффект.

Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала специально для МедикФорум об еще одной диете, которая эффективна при сахарном диабете.

"Диета №9 эффективно, но не она одна. Диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) разработана для контроля артериального давления, но она также может быть полезной для улучшения общего здоровья и контроля уровня сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом", - говорит Пономарева.


Вот основные принципы этой диеты:

Потребление фруктов и овощей

Диета DASH рекомендует употребление 4-5 порций фруктов и овощей в день. Они содержат много витаминов, минералов и клетчатки, которые полезны для здоровья сердца и контроля уровня сахара в крови.

Потребление цельных зерен

"Отдавайте предпочтение продуктам из цельных зерен, таким как овсянка, коричневый рис, цельнозерновой хлеб".

Они содержат больше клетчатки, что помогает контролировать уровень глюкозы в крови.

Умеренное потребление нежирных молочных продуктов

Диета DASH включает в себя умеренное потребление нежирных молочных продуктов, таких как обезжиренное молоко, йогурт и творог. Они содержат кальций и белок, необходимые для здоровья костей и мышц.

Ограничение потребления животных жиров

Снижение потребления насыщенных и трансжиров может помочь снизить уровень холестерина и риска сердечно-сосудистых заболеваний.

"Вместо этого используйте растительные масла, такие как оливковое или кукурузное".

Ограничение потребления соли

Сокращение потребления соли до 1,5-2,3 граммов в день может помочь снизить артериальное давление. Это включает в себя ограничение соленых закусок, консервов и быстрых продуктов.

Умеренное потребление белка

Употребление белка, такого как рыба, цыпленок без кожи, бобы и орехи, помогает поддерживать здоровый вес и общее состояние организма.

"Диета DASH предлагает разнообразное и питательное питание, которое способствует улучшению общего здоровья и может помочь контролировать уровень сахара в крови у пациентов с диабетом. Однако перед принятием каких-либо изменений в рационе важно проконсультироваться с врачом или диетологом", - предупреждает Пономарева.


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