Онколог Черемушкин рассказал о подверженности раку нервных и склонных к стрессу людей

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стресс

Врач-онколог Евгений Черемушкин: люди, которым приходится часто переживать стресс, подвергаются более высокому риску злокачественных опухолей.

Онколог Черемушкин рассказал о подверженности раку нервных и склонных к стрессу людей в связи с ослаблением их иммунной системы.

«Стресс влияет на развитие рака, хоть и опосредованно, а не напрямую», - отметил врач-онколог в комментарии NEWS.ru.

По словам Черемушкина, тяжелые стрессовые события или хронический стресс способствуют снижению защитных функций иммунной системы. Такое снижение может обуславливаться перегрузкой определенных систем в организме: например, перегрузкой гормональной системы, которая интенсивно продуцирует гормоны определенного ряда. На возникающий при этом дисбаланс вынуждена реагировать иммунная система, и в результате она хуже справляется с задачей защиты организма от процессов активизации и размножения дефектных клеток, которым присущ потенциал опухолевого роста.

Евгений Черемушкин констатировал, что некоторые органы человеческого тела являются в большей степени подверженными развитию рака. К ним, в частности, относятся кожа, легкие и кишечник – эти органы подвергаются особенно существенному влиянию разных потенциальных канцерогенов, с которыми сталкивается человек.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для лучшей защиты организма от развития рака в повседневном рационе должны присутствовать определенные продукты.

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Евгений Черемушкин
Евгений Черемушкин
Здоровье
старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, онколог, кандидат медицинских наук,
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Теги : причины рака, стресс, Евгений Черемушкин
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