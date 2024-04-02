«Стресс влияет на развитие рака, хоть и опосредованно, а не напрямую», - отметил врач-онколог в комментарии NEWS.ru

Онколог Черемушкин рассказал о подверженности раку нервных и склонных к стрессу людей в связи с ослаблением их иммунной системы.По словам Черемушкина, тяжелые стрессовые события или хронический стресс способствуют снижению защитных функций иммунной системы. Такое снижение может обуславливаться перегрузкой определенных систем в организме: например, перегрузкой гормональной системы, которая интенсивно продуцирует гормоны определенного ряда. На возникающий при этом дисбаланс вынуждена реагировать иммунная система, и в результате она хуже справляется с задачей защиты организма от процессов активизации и размножения дефектных клеток, которым присущ потенциал опухолевого роста.Евгений Черемушкин констатировал, что некоторые органы человеческого тела являются в большей степени подверженными развитию рака. К ним, в частности, относятся кожа, легкие и кишечник – эти органы подвергаются особенно существенному влиянию разных потенциальных канцерогенов, с которыми сталкивается человек.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для лучшей защиты организма от развития рака в повседневном рационе должны присутствовать определенные продукты

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