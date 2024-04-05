Врач Голота рассказала как распознать хронический тонзиллит, отоларинголог Санин объяснил последствия для сердца и почек

"Зараженные миндалины могут быть красными и опухшими. Иногда на их поверхности можно наблюдать налет или гнойные отложения. Из-за боли и отека миндалин может возникнуть затруднение глотания, особенно твердых или острых продуктов. У некоторых людей при тонзиллите могут увеличиться лимфатические узлы на шее, что сопровождается болью при ощупывании", - говорит Санин.

Последствия недолеченного тонзиллита

"Бактерии или вирусы, вызывающие тонзиллит, могут распространиться в другие области организма, такие как соседние ткани и органы, если инфекция не будет адекватно лечиться. Некоторые осложнения тонзиллита могут включать в себя ослабление сердечной мышцы (ревматическая лихорадка) и болезни почек (гломерулонефрит), особенно при заболевании, вызванном стрептококковой инфекцией", - объяснил Санин.

Хронический тонзиллит — это наличие инфекции или воспаления ротоглотки или миндалин в течение не менее чем трех месяцев. Иными словами,Боль может утихать во время лечения антибиотиками, но симптомы возвращаются после прекращения приема препаратов.Главная опасность хронического тонзиллита — отсутствие комфорта и невозможность вести полноценный образ жизни. Хронический тонзиллит является полиэтиологическим заболеванием. Он может быть вызван и ларингофарингеальным рефлексом, и вирусами, и бактериями, и постназальным синдромом. А увеличенный размер миндалин и наличие казеозных пробок никак не относятся к хроническому тонзиллиту.Вот некоторые из них:Тонзиллит часто сопровождается повышением температуры тела, что является признаком борьбы организма с инфекцией.Люди с тонзиллитом часто испытывают общее недомогание, слабость и усталость.У некоторых людей могут формироваться так называемые пробки в миндалинах, которые могут вызывать неприятный запах изо рта.Из-за боли и воспаления в горле у некоторых людей может измениться тон голоса или появиться хриплость.Эти симптомы могут варьироваться в зависимости от тяжести заболевания и индивидуальных особенностей организма. В случае подозрения на тонзиллит, важно обратиться к врачу для точного диагноза и лечения.В некоторых случаях инфекция в миндалинах может привести к формированию абсцесса, что является острой и опасной осложненной формой заболевания и требует экстренного медицинского вмешательства.Ранее МедикФорум писал о причинах ночных пробуждений.

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