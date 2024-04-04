Эндокринолог Терушкин связал ночные пробуждения с опасным сбоем циркадных ритмов

«Во время сна в организме происходят критически важные процессы: нормализуется и восстанавливается работа всех систем тела, перезагружается нервная система, улучшаются функции памяти и иммунитет», - отметил Роман Терушкин в интервью « Вечерней Москве ».

«Пробуждения посреди ночи: сон не должен прерываться ради подъемов в туалет или походов к холодильнику», - указал специалист.

«Скорее всего, это означает, что из-за хронического стресса организм настолько истощился, выделяя бесконечное количество кортизола, что сбились циркадные ритмы», - пояснил эндокринолог.

Многие люди жалуются на плохой сон или бессонницу. Эндокринолог Терушкин сообщил, что хронический недостаток сна оказывает на здоровье людей значительное негативное влияние. Его последствиями становятся излишнее напряжение нервной системы, ухудшение функций головного мозга и подверженность дегенеративным патологиям, снижение иммунитета, гормональные дисбалансы.Врач отметил, что невозможность полноценно высыпаться может вызываться проблемами, коррекцией которых должны заниматься профессиональные медики. Та же бессонница может принять форму, не поддающуюся самостоятельным попыткам человека вернуть нормальный сон. Терушкин назвал признаки нарушений сна, которые указывают на их серьезность и необходимость обращаться за помощью к врачу.В частности, таким признаком является невозможность уснуть в течение 20 минут после укладывания в постель, даже несмотря на усталость и сонливость. Еще один опасный знак – это несвоевременное, слишком раннее пробуждение. Другой признак – ночные пробуждения.По словам эксперта, неоднократное повторение этих проблем в течение недели на протяжении трех месяцев – знак того, что нужно обращаться к врачам. Терушкин связал регулярные преждевременные и ночные пробуждения с опасным сбоем циркадных ритмов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что позывы к ночному мочеиспусканию могут возникать из-за диабета

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