Нутрициолог Алифер: чтобы избавиться от целлюлита нужно лечить кишечник, терапевт Андреева рассказала когда целлюлит - норма

«Целлюлит — это лишь отражение состояния вашего кишечника. Намного важнее заботиться о себе изнутри! Задумайтесь в следующий раз над этой фразой, прежде чем мучить себя болезненными антицеллюлитными массажами», — добавила эксперт.

"Целлюлит — это естественное состояние кожи, при котором жировые отложения под кожей придают ей грубоватый или утоптанный вид. Он может быть связан с различными факторами, такими как генетика, гормональные изменения, питание, образ жизни и уровень физической активности".

Если целлюлит сопровождается болями или дискомфортом. Некоторые люди могут испытывать болезненные ощущения в местах скопления целлюлита, особенно при нажатии на кожу.

Если целлюлит значительно влияет на самочувствие и уверенность в себе. У некоторых людей целлюлит может вызывать эмоциональные проблемы из-за негативного восприятия своего внешнего вида.

Если целлюлит сопровождается отечностью, покраснением или другими признаками воспаления. Это может указывать на развитие других проблем, таких как инфекция или воспаление.

Если целлюлит становится хроническим или ухудшается с течением времени. В этом случае может потребоваться консультация специалиста для оценки причин и определения наиболее эффективного способа лечения.

По ее словам, сначала необходимо найти проблемные зоны. Ими могут быть сбитый режим сна, неправильное питание, вечерние тренировки или отсутствие водного баланса. При правильном подходе избавиться от явного целлюлита можно за месяц, добавила эксперт.Во-первых, необходимо пить достаточное количество воды. Во-вторых, нужно соблюдать режим. Вечерние тренировки не позволят вовремя уснуть ночью, так как тело будет испытывать стресс из-за физической нагрузки. Тренироваться лучше в обед.Также Алифер призвала следить за питанием, отдавая предпочтение диете с преобладанием белка и клетчатки.когда целлюлит норма, а когда его нужно лечить.Перед началом лечения рекомендуется обсудить это с врачом или специалистом по кожным заболеваниям для получения индивидуализированных рекомендаций.Ранее МедикФорум писал о причинах ночных пробуждений.

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