Врач Цесарская: при инсульте высунутый язык отклоняется в сторону очага патологии

«Инсульты и их осложнения способствуют развитию деменции, эпилепсии, параличей, парезов, тяжелых психических нарушений. Именно поэтому каждому нужно обязательно знать первые признаки инсульта», - сказала врач Цесарская « АиФ ».

«Попросите высунуть язык, при инсульте кончик языка отклоняется в сторону очага в головном мозге».

Ишемический инсульт головного мозга также называют, инфарктом мозга или мозговым ударом – это наиболее распространенная патология ЦНС у взрослых людей.Невролог подчеркнула: то, насколько быстро оказывается медицинская помощь при инсульте, оказывает решающее влияние на спасение человека и возможность его восстановления, возможность избежать паралича и значительной инвалидности. Такая помощь должна быть оказана в течение 4 часов с момента удара.Наталья Цесарская объяснила, по каким признакам можно узнать инсульт.При подозрении на инсульт нужно попросить: пусть человек улыбнется. Если есть патология, улыбка будет односторонней из-за возникающей неподвижности половины лица.При инсульте пострадавший человек не может одновременно поднять две руки или держать их поднятыми над головой.Инсульт нарушает артикуляцию и делает речь неразборчивой. Нужно произнести несколько простых слов и попросить человека их повторить. Если не получится, значит, возник мозговой удар.При инсульте высунутый язык отклоняется в сторону очага патологии, пояснила невролог.Наталья Цесарская подчеркнула, что скорую помощь нужно вызывать при первых симптомах инсульта. Врач обратила внимание на то, что они могут проявиться внезапно, вне всякой связи с окружающей человека обстановкой. В такой ситуации важно не растеряться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одна из причин инсульта – гипертония – стала чаще возникать у людей молодого возраста

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