Врач Подкорытова: при гипертонии в молодом возрасте высокое давление переносится острее

«В последние годы с жалобами на повышенное АД все чаще обращаются мужчины и женщины моложе 50 лет. У них отмечаются такие же симптомы, как и у более возрастных пациентов», - рассказала она RuNews24

«Нередко молодой организм острее реагирует на подъемы давления. Например, показатели 140/90 мм рт. ст. уже могут вызвать серьезные болезненные ощущения: сильная головная боль и мигрень, головокружение, учащенное сердцебиение, слабость, обморочные состояния», - предупредила специалист.

Курение;

Употребление алкоголя;

Лишний вес;

Гормональные изменения.

Сильный или хронический стресс.

«Зачастую именно на фоне стресса развиваются артериальная гипертензия, ранние инфаркты и инсульты, а также другие сердечно-сосудистые заболевания», - подчеркнула врач.

Еще некоторое время назад развитие гипертонии прочно ассоциировалось со старением: риск ее появления соотносился с возрастом 55-60 лет и старше. Сегодня случаи гипертонии у молодых людей уже не являются чем-то исключительным, заявила врач Надежда Подкорытова.Подкорытова отметила, что при гипертонии в молодом возрасте высокое давление часто переносится острее, чем в пожилые годы жизни. Его подъем (даже не очень существенный) может стать причиной резкого ухудшения самочувствия.Медик уточнила, что может оказаться фактором высокого давления в молодом возрасте.Подкорытова обратила внимание: гипертония может не давать симптомов, обращающих на себя внимание – человек может не подозревать, что является гипертоником. При этом высокое давление будет разрушительно влиять на сосуды, повышая риски опасных осложнений. Вот почему периодически проверять артериальное давление полезно в любом возрасте, как и проходить диспансеризацию. Наличие гипертонии часто обнаруживают у пациентов не при целенаправленном поиске, а во время других обследований.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая частота пульса считается опасной и требует обращения за скорой помощью

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