«Безобидные» продукты с фруктозой и солью могут вредить печени не хуже алкоголя

«Фруктоза представляет собой моносахарид, который на вкус слаще, чем глюкоза или сахароза, и в естественных условиях содержится во многих фруктах. При этом фруктоза почти полностью поглощается печенью, которая активно превращает ее излишки в жир», - предостерегли эксперты.

«Ученые установили, что диета с высоким содержанием поваренной соли, хлорида натрия, способствует деформации гепатоцитов, их гибели и снижению темпов деления. Все это может привести к фиброзу печени», - поделились специалисты.

Статистика говорит, что почти у каждого третьего взрослого россиянина имеется НАЖБП – неалкогольная жировая болезнь печени. Данная патология, как следует из ее названия, не связана с употреблением спиртного, считающегося главным врагом органа. Подобное ожирение печени прежде всего обуславливается нездоровым рационом. Специалисты подчеркивают, что вредить печени не хуже алкоголя могут безобидные на первый взгляд продукты. Одними из самых опасных врачи считают продукты, насыщенные фруктозой, об этом проинформировал портал ЗдоровьеИнфо Медики подчеркивают, что для печени вредны продукты, содержащие добавленную фруктозу. К ним обычно относятся разнообразные готовые кондитерские изделия и выпечка, соусы, сладкие напитки. Фрукты тоже содержат фруктозу, но не добавленную, а свою, естественную. Из перечисленных выше продуктов она сразу же попадает в кровь, вызывая ответное выделение инсулина и связанное с ним жироотложение. Когда же человек ест фрукты, выделение фруктозы происходит более медленно из-за присутствующей в них клетчатки.Помимо «безобидных» продуктов с добавленной фруктозой печени значительно вредят закуски, насыщенные солью.Медики посоветовали употреблять соль в количестве не более 5 граммов в день.Также для сохранения хорошего состояния печени они рекомендуют достаточно двигаться – гиподинамия в значительной степени способствует накоплению в этом органе жира.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам можно узнать о развитии инсульта

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