Эндокринолог Павлова: сыр - это десерт, а не еда для насыщения, нутрициолог Строков назвал самые полезные сорта

"Лучше воспринимать этот продукт как десерт. Например, пармезан. Его же не едят кусками, а тоненько трут и посыпают блюда или едят маленькой ложечкой. Переедание пармезана чревато последствиями, потому что он содержит почти 17 тысяч конечных продуктов гликирования. Организм способен справиться лишь с 15 тысячами", - пояснила Павлова в своем Telegram-канале.





"Существует множество различных видов сыра, и каждый из них имеет свои особенности по питательной ценности и воздействию на организм", - говорит Строков.

Самый полезный сыр

"Белый сыр (например, рикотта, адыгейский или фета) часто считается одним из самых полезных видов сыра".

Низкое содержание жира: белые сыры обычно содержат меньше жира, чем твердые сорта сыра, что делает их более легкими для употребления в пищу.

белые сыры обычно содержат меньше жира, чем твердые сорта сыра, что делает их более легкими для употребления в пищу. Богатство белком: белки, содержащиеся в белых сырах, помогают насытиться и поддерживают мышечную массу.

белки, содержащиеся в белых сырах, помогают насытиться и поддерживают мышечную массу. Высокое содержание кальция: сыры являются хорошим источником кальция, который необходим для здоровья костей и зубов.

сыры являются хорошим источником кальция, который необходим для здоровья костей и зубов. Полезные бактерии: некоторые белые сыры могут содержать полезные пробиотики, которые могут поддерживать здоровье кишечника и иммунную систему.

некоторые белые сыры могут содержать полезные пробиотики, которые могут поддерживать здоровье кишечника и иммунную систему. Богатство витаминами и минералами: белые сыры содержат витамины и минералы, такие как витамин B12, цинк и фосфор, которые необходимы для многих функций организма.

Вредный сыр

Высокое содержание жира и калорий: процессированные сыры часто содержат больше жира и калорий, чем натуральные виды сыра, что может способствовать набору лишнего веса при чрезмерном потреблении.

процессированные сыры часто содержат больше жира и калорий, чем натуральные виды сыра, что может способствовать набору лишнего веса при чрезмерном потреблении. Дополнительные добавки: многие процессированные сыры содержат дополнительные добавки, такие как консерванты, красители и эмульгаторы, которые могут быть вредны для здоровья, особенно при употреблении в больших количествах.

многие процессированные сыры содержат дополнительные добавки, такие как консерванты, красители и эмульгаторы, которые могут быть вредны для здоровья, особенно при употреблении в больших количествах. Высокое содержание соли: процессированные сыры могут содержать больше соли, чем натуральные виды сыра, что может негативно сказываться на сердечно-сосудистом здоровье и уровне артериального давления.

процессированные сыры могут содержать больше соли, чем натуральные виды сыра, что может негативно сказываться на сердечно-сосудистом здоровье и уровне артериального давления. Низкое содержание питательных веществ: по сравнению с натуральными видами сыра, процессированные сыры могут содержать меньше полезных питательных веществ, таких как белки, кальций и витамины.

"В целом, при выборе сыра лучше отдавать предпочтение натуральным видам сыра, таким как белые сыры, и избегать чрезмерного употребления процессированных сыров. Важно помнить, что умеренное употребление любых продуктов может входить в здоровый рацион питания", - говорит Строков.

По словам Павловой, сыр достаточно калориен и содержит много скрытой соли, поэтому на него нельзя налегать.Также врач рассказала, что сыр это "не про насыщение, а про вкус и удовольствие", есть его кусками она назвала плохой идеей. Тогда как ломтик сыра за завтраком поможет организму получить свою долю белка, заключила эксперт.рассказал какой сыр самый полезный, а какой лучше избегать.Преимущества:Процессированные сыры (например, плавленый или выдержанный сыр) обычно считаются менее полезными по сравнению с натуральными видами сыра.Ранее МедикФорум писал о том, как избежать деменции.

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