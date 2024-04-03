Врач Мясников рассказал о способах избежать деменции: контроль давления и интерес к жизни

«Неконтролируемое давление опережает все факторы риска развития деменции – именно микрососудистые изменения головного мозга стоят на первом месте, оставляя позади Альцгеймер и другие дегенеративные болезни», - поделился известный российский медик.

Деменция или приобретенное слабоумие означает ухудшение способности адекватно мыслить и пользоваться знаниями для поддержания образа жизни. Часто подобное изменение в состоянии мозга и психики вызывается болезнью Альцгеймера. Врач Мясников рассказал о способах избежать развития деменции: одним из них он назвал контроль артериального давления.Кроме того, натуральным средством защиты от возникновения деменции являются полиненасыщенные жирные кислоты (например, омега-3). Александр Мясников высказался о том, что употребление содержащей их морской рыбы может быть в плане профилактики возрастного слабоумия даже более эффективным, чем прием препаратов.Среди способов избежать деменции врач Мясников выделил отдельно интерес к жизни. Он констатировал, что с возрастом многим людям становится свойствен уход в рутину, изоляция от мира за пределами жилья. Все это негативно сказывается на мозге, для которого обработка новой информации является превосходной тренировкой. Следить за событиями вокруг, анализировать их и чаще бывать в разных местах очень полезно для сохранения когнитивного здоровья, резюмировал эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что газированные напитки являются самым вредным типом питья в пожилом возрасте.

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