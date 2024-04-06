Иммунолог Жоголева: чай с малиной и чеснок не заменят лекарства при ОРВИ, врач Захарова назвала эффективный комплекс мер против простуды
Иммунолог, аллерголог Ольга Жоголева заявила, что чай с малиной не сможет заменить лекарства при лечении простуды.
Как передает NEWS.ru, по ее словам, в малине действительно есть вещества с противовоспалительным эффектом, но они находятся в листьях. При этом нельзя подсчитать их точную концентрацию. Жоголева рекомендовала использовать чай с малиной в качестве теплого обильного питья, которое необходимо во время лечении ОРВИ.
Комментируя пользу меда, врач также заявила, что он не является заменой антибиотикам. Этот продукт может облегчить кашель и понизить тяжесть течения простуды, но в данном случае существуют риски появления аллергии и дерматита.
Жоголева также предупредила, что чеснок может вызывать раздражение и повреждение кожи, а также слизистых. Кроме того, возможен тяжелый аллергический контактный дерматит.
"Лечение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) направлено на облегчение симптомов, поддержание иммунитета и предотвращение осложнений", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Захарова дала несколько эффективных средств лечения ОРВИ:
Пейте много жидкости
"Поддерживайте гидратацию, употребляя теплые напитки, такие как чай, бульоны, теплое молоко с медом и лимоном, а также воду", - советует Захарова.
Горячие напитки помогают смягчить горло и облегчить заложенность носа.
Отдых
Отдых и достаточный сон помогают организму справиться с инфекцией более эффективно.
Принятие антипиретиков
"Парацетамол или ибупрофен могут быть приняты для снижения температуры и облегчения боли и дискомфорта".
Использование противокашлевых и отхаркивающих средств
Противокашлевые сиропы могут помочь снизить кашель, а отхаркивающие препараты помогают откашливать слизь из дыхательных путей.
Использование носовых капель
Солевые растворы или носовые капли могут помочь увлажнить слизистые оболочки носа и облегчить заложенность.
Горячие компрессы
Применение горячих компрессов на грудь или горло может помочь смягчить боли и напряжение в горле и груди.
Ингаляции
Ингаляции с использованием горячей воды или эфирных масел могут помочь облегчить заложенность носа и улучшить дыхание.
Увлажнение воздуха
"Использование увлажнителя воздуха в помещении может помочь смягчить слизистые оболочки носа и горла".
Принятие витаминов и минералов
Употребление пищи, богатой витаминами и минералами, особенно витамина С и цинка, помогает поддерживать иммунную систему.
Соблюдение гигиены
Регулярное мытье рук с мылом и водой, чистка носа солевыми растворами и использование одноразовых салфеток при кашле и чихании помогают предотвратить распространение вируса.
"Если симптомы ОРВИ ухудшаются или длительно сохраняются, следует обратиться к врачу для получения дополнительной консультации и лечения", - советует Захарова.
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