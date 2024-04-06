"Лечение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) направлено на облегчение симптомов, поддержание иммунитета и предотвращение осложнений", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Пейте много жидкости

"Поддерживайте гидратацию, употребляя теплые напитки, такие как чай, бульоны, теплое молоко с медом и лимоном, а также воду", - советует Захарова.

Отдых

Принятие антипиретиков

"Парацетамол или ибупрофен могут быть приняты для снижения температуры и облегчения боли и дискомфорта".

Использование противокашлевых и отхаркивающих средств

Использование носовых капель

Горячие компрессы

Ингаляции

Увлажнение воздуха

"Использование увлажнителя воздуха в помещении может помочь смягчить слизистые оболочки носа и горла".

Принятие витаминов и минералов

Соблюдение гигиены

"Если симптомы ОРВИ ухудшаются или длительно сохраняются, следует обратиться к врачу для получения дополнительной консультации и лечения", - советует Захарова.

Как передает NEWS.ru, по ее словам, в малине действительно есть вещества с противовоспалительным эффектом, но они находятся в листьях. При этом нельзя подсчитать их точную концентрацию. Жоголева рекомендовалав качестве теплого обильного питья, которое необходимо во время лечении ОРВИ.врач также заявила, что он не является заменой антибиотикам. Этот продукт может облегчить кашель и понизить тяжесть течения простуды, но в данном случае существуют риски появления аллергии и дерматита.Жоголева также предупредила, чтоа также слизистых. Кроме того, возможен тяжелый аллергический контактный дерматит.Горячие напитки помогают смягчить горло и облегчить заложенность носа.Отдых и достаточный сон помогают организму справиться с инфекцией более эффективно.Противокашлевые сиропы могут помочь снизить кашель, а отхаркивающие препараты помогают откашливать слизь из дыхательных путей.Солевые растворы или носовые капли могут помочь увлажнить слизистые оболочки носа и облегчить заложенность.Применение горячих компрессов на грудь или горло может помочь смягчить боли и напряжение в горле и груди.Ингаляции с использованием горячей воды или эфирных масел могут помочь облегчить заложенность носа и улучшить дыхание.Употребление пищи, богатой витаминами и минералами, особенно витамина С и цинка, помогает поддерживать иммунную систему.Регулярное мытье рук с мылом и водой, чистка носа солевыми растворами и использование одноразовых салфеток при кашле и чихании помогают предотвратить распространение вируса.Ранее МедикФорум писал о том, как избежать деменции.

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