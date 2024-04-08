Врач Каримова: метеочувстительных людей при смене погоды может настичь инсульт

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инсульт

Подмосковный врач-терапевт Айслу Каримова.заявила о высоком риске инсульта у метеочувстительных людей при смене погоды.

Врач Каримова констатировала, что погодные изменения могут ухудшать самочувствие людей, чувствительных к перепадам температур. Медик отметила: очень часто неблагополучные реакции организма на смену погоды являются признаком имеющихся проблем со здоровьем.

«70% людей, страдающих гипертонией, атеросклерозом и ишемической болезнью сердца являются метеочувствительными», -  приводит мнение врача «Regions.ru».

Айслу Каримова добавила, что когда погодные колебания оказываются резкими и значительными, реагировать на них могут даже обладатели хорошего здоровья. В частности, специфические сосудистые реакции вызывают сильная жара и внезапное похолодание. Врач Каримова обратила внимание, что метеочувстительных людей при смене погоды может настичь инсульт.

«В холодную погоду происходит спазм сосудов, люди меньше двигаются, едят больше жирной пищи. В это время увеличивается риск ишемических инсультов», - пояснила специалист.

По словам Каримовой, люди, которым присуща метеочувствительность, должны внимательнее контролировать свое состояние: проверять артериальное давление и ритм сердца, пить достаточно воды, иметь адекватную физическую нагрузку. Если температурные и погодные колебания вызывают серьезное ухудшение самочувствия, головокружение, аритмию, скачки давления, – нужно вызывать скорую помощь.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при гипертонии в молодом возрасте высокое давление переносится острее.

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Айслу Каримова
Айслу Каримова
Здоровье
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Теги : метеозависимость, инсульт, Айслу Каримова