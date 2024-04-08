Гинеколог Уланкина: рыба и шоколад повышают потенцию, врач Комарова посоветовала специи для улучшения либидо у женщин

«Темный шоколад в некоторой степени можно назвать афродизиаком — он не только положительно влияет на синтез тестостерона, но в некоторых случаях позитивно сказывается на влечении, еще одном немаловажном аспекте сексуальной жизни и мужчин, и у женщин», — подчеркнула врач.

"Питание играет значительную роль в поддержании здоровья сексуальной функции у мужчин. Некоторые продукты могут оказывать положительное воздействие на потенцию и сексуальное здоровье", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МежикФорум.

"Семена льна содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают улучшить кровообращение и снизить воспаление, что может быть полезно для здоровья сердца и сексуальной функции".

"Для улучшения либидо у женщин травы и специи, такие как шафран, имбирь, куркума и кардамон, известны своими афродизиакальными свойствами и могут помочь улучшить либидо", - говорит Комарова.

По словам специалиста, в рацион также стоит включить темный шоколад, который положительно влияет на синтез тестостерона и позитивно отражается на сексуальном влечении человека.Кроме того, поддержать высокий уровень потенции при отсутствии патологий поможет и зелень и микрозелень. Употребление орехов и семечек, особенно тыквенных, положительно отразится на работе половых желез и мужском здоровье.Также усиливает либидо морепродукты тем временем усиливают либидо. Для сохранения сексуально активности важно помимо питания вести активный образ жизни, поддерживая ежедневную физическую активность, реже есть жирные, жареные и соленые блюда, держать показатели веса под контролем и избегать эмоциональных стрессов.Комарова назвала еще ряд продуктов, которые необходимо есть, чтобы повысить либидо как мужчинам и женщинам.богато здоровыми жирами, витаминами и минералами, которые могут помочь поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы. Улучшенное кровообращение может способствовать лучшей сексуальной функции.является хорошим источником антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от повреждений, а также могут улучшить кровообращение и снизить воспаление.обладает антибактериальными и антигипертензивными свойствами, которые могут быть полезны для здоровья сердца и кровеносных сосудов, что также важно для здоровья половой системы.Важно помнить, что здоровый образ жизни, включая балансированное питание, регулярную физическую активность, достаточный отдых и управление стрессом, также играют важную роль в поддержании здоровья сексуальной функции.Если у вас возникают проблемы с потенцией или сексуальным здоровьем, важно обсудить их со специалистом.Ранее МедикФорум писал о вреде сладких каш на завтрак.

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