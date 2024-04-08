Врач Малиновская: резкое прекращение поста опасно для поджелудочной железы, диетолог Лементина рассказал о последствиях обжорства после диеты

Резко прекращать соблюдать пост после нескольких недель и начинать употреблять тяжелую и жирную пищу опасно для поджелудочной железы, рассказала РИА Новости заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская.

"Срыв на полпути чрезвычайно опасен. То есть человек несколько недель постился, а потом наедается тяжелой пищей. Подобная ситуация - прямой путь к уничтожению поджелудочной железы. В лучшем случае пациент попадет в хирургическое отделение, в худшем - в реанимацию", - рассказала Малиновская.

"Резкое прекращение диеты может иметь негативные последствия для организма, поскольку это может нарушить его равновесие и привести к ряду проблем", - говорит врач-диетолог Юлия Лементина специально для МедикФорум.

Эффект йо-йо

Риск психологических проблем

Потеря мышечной массы

Нарушение обмена веществ

Отрицательное воздействие на органы

"Для успешного и безопасного возвращения к обычному рациону питания рекомендуется постепенно увеличивать калорийный прием, обращая внимание на качество пищи и стремясь к сбалансированному рациону. Кроме того, важно обращаться к своему телу и понимать его потребности, а также консультироваться с диетологом или врачом при необходимости", - советует Лементина.

Как отметила врач, другая опасность, которая может грозить ярым приверженцам поста, - недостаток углеводов, который приводит к снижению уровня глюкозы до критических показателей. Это вызывает голодание мозга, а в особо запущенных случаях - гипогликемическую кому.Если вы почувствовали головокружение, повышенное потоотделение, тошноту, голод, ваша речь заторможена, вы раздражительны и у вас появились мышечные судороги - это повод срочно обратиться к врачу. Ни в коем случае не пытайтесь исправить ситуацию самостоятельно, начав неконтролируемо употреблять жирную, калорийную и сладкую пищу, -Резкое возвращение к обычной диете после периода ограничений может привести к так называемому эффекту йо-йо. Это означает, что вы можете набрать обратно больше веса, чем потеряли, так как организм будет стремиться компенсировать прежние потери.Постоянное переключение между строгими диетами и свободным питанием может вызвать стресс и даже проблемы с пищевым поведением, такие как обжорство или анорексия.Резкое снижение калорий может привести не только к потере жировой массы, но и к потере мышечной массы. Если вы прекращаете диету без достаточного потребления белка и других питательных веществ, это может негативно сказаться на вашей мышечной ткани.Длительное соблюдение строгих диет может нарушить обмен веществ и привести к замедлению метаболизма. Резкое изменение диеты может только усугубить эту проблему.Органы вашего тела могут привыкнуть к строгому режиму питания, и резкое изменение этого режима может вызвать стресс и негативно сказаться на их функционировании.Ранее МедикФорум писал о вреде сладких каш на завтрак.

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