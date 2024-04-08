Флеболог Шишкин предупредил о возникающем весной обострении варикоза

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боль в ногах

Флеболог Андрей Шишкин: усиление тепла весной может негативно влиять на состояние вен и провоцировать обострение варикоза.

Флеболог Шишкин предупредил о возникающем весной обострении варикозного расширения вен.

«Варикоз в виде расширения и искривления вен чаще всего проявляется в нижних конечностях, обостряясь весной и летом», - сказал он в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

Шишкин объяснил, что такое обострение вызывается воздействием более высокой температуры воздуха. Вены из-за усиливающегося тепла начинают расширяться, что замедляет течение крови, которое при варикозе итак является более медленным в сравнении со здоровыми венами. В результате могут возникать неблагополучные симптомы, свидетельствующие об ухудшении состояния вен, – боль, покраснение, отеки, уплотнение вен.

«Многих пациентов приводят к врачу тянущая, ноющая боль, которая усиливается к вечеру. Она связана с тем, что кровь не может полноценно подняться вверх», - рассказал флеболог о проявлении варикозного заболевания.

Андрей Шишкин подчеркнул, что возникший варикоз необходимо лечить, в противном случае могут возникать опасные осложнения и последствия. В частности люди с этой проблемой становятся подвержены развитию тромбозов, как в подкожных венах, так и в глубоких. Такие тромбозы ассоциируется с появлением язв и закупорками артерий, которые могут оказаться причинами угрожающих жизни нарушений в работе сердца, легких, мозга.

«Если происходит обострение в виде тромбоза, то острая боль возникает в том месте, где сформировался тромб», - предостерег эксперт.

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Андрей Шишкин
Андрей Шишкин
Здоровье
флеболог, хирург
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Теги : варикоз, весна, Андрей Шишкин