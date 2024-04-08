Врач Романенко связала зевоту с началом инфаркта и рассеянным склерозом

«Иногда зевота сигнализирует об инфаркте миокарда. Ему сопутствуют боль за грудиной, которая может отдавать в левую руку и в нижнюю челюсть. Также для сердечной катастрофы характерна одышка», - поделилась медик с «Доктором 24».

Врач Романенко констатировала: при постоянном желании зевнуть можно заподозрить развитие патологических процессов. Например, это может говорить о проблемах с сердцем, из-за которых не происходит нужного насыщения кислородом. Терапевт рассказала, что отчасти работа сердца регулируется блуждающим нервом. Реагируя на нехватку кислорода, он заставляет замедляться пульс и снижает частоту дыхания – в результате учащается зевота, посредством которой организм получает нужный ему кислород.Также врач Романенко связала зевоту с началом инфаркта.Кроме того, участившая зевота может сигнализировать о развитии рассеянного склероза. При данном заболевании происходит разрушение миелиновой оболочки нервных волокон, последствием которого становится мышечная слабость, нарушение чувствительности и координации.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при инсульте высунутый язык отклоняется в сторону очага патологии

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