Врач Будаковская указала на способность панкреатита провоцировать летальный исход

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Врач Алина Будаковская: панкреатит вполне способен стать причиной летального исхода.

Врач Будаковская напомнила, что панкреатит является патологией поджелудочной железы, которая при данном заболевании подвергается воспалению и перестает нормально выделять ферменты, необходимые для процесса пищеварения. При его обострении происходит застаивание ферментов, ведущее к перевариванию поджелудочной железы и ее разрушению.

Медик предупредила, что в тяжелых случаях панкреатита орган может практически полностью разрушится. Последствием этого становится распространение по организму активных веществ,   ведущее к повреждению внутренних органов. Врач Будаковская указала на способность панкреатита в этом случае провоцировать летальный исход.

«Когда ферменты застаиваются и поджелудочная железа начинает переваривать саму себя, она разрушается. Далее активные вещества распространяются по всему организму, поэтому повреждаются печень, почки, мозг и сердце. Затем возникает полиорганная недостаточность (нарушение функций или полный отказ нескольких систем организма – прим.), которая может привести к летальному исходу», - объяснила специалист «Доктору 24».

Алина Будаковская назвала симптомы опасного обострения панкреатита:
  • Крайне сильная опоясывающая болью, часто сдвигающаяся влево, отдающая в лопатку;
  • Повышенная температура;
  • Рвота;
  • Нарушения стула.
Врач обратила внимание на то, что пострадать от панкреатита рискуют, прежде всего, обладатели лишнего веса, а также люди, злоупотребляющие жирной, сладкой, жареной едой и алкоголем, испытывающие хронический стресс.

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Алина Будаковская
Алина Будаковская
Здоровье
врач-диетолог, гастроэнтеролог
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Теги : панкреатит, причины смерти, Алина Будаковская