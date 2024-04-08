Врач Будаковская указала на способность панкреатита провоцировать летальный исход
Врач Алина Будаковская: панкреатит вполне способен стать причиной летального исхода.
Врач Будаковская напомнила, что панкреатит является патологией поджелудочной железы, которая при данном заболевании подвергается воспалению и перестает нормально выделять ферменты, необходимые для процесса пищеварения. При его обострении происходит застаивание ферментов, ведущее к перевариванию поджелудочной железы и ее разрушению.
Медик предупредила, что в тяжелых случаях панкреатита орган может практически полностью разрушится. Последствием этого становится распространение по организму активных веществ, ведущее к повреждению внутренних органов. Врач Будаковская указала на способность панкреатита в этом случае провоцировать летальный исход.
«Когда ферменты застаиваются и поджелудочная железа начинает переваривать саму себя, она разрушается. Далее активные вещества распространяются по всему организму, поэтому повреждаются печень, почки, мозг и сердце. Затем возникает полиорганная недостаточность (нарушение функций или полный отказ нескольких систем организма – прим.), которая может привести к летальному исходу», - объяснила специалист «Доктору 24».
Алина Будаковская назвала симптомы опасного обострения панкреатита:
- Крайне сильная опоясывающая болью, часто сдвигающаяся влево, отдающая в лопатку;
- Повышенная температура;
- Рвота;
- Нарушения стула.
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Алина Будаковская
Здоровье
врач-диетолог, гастроэнтеролог
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