Врач Будаковская указала на способность панкреатита провоцировать летальный исход

«Когда ферменты застаиваются и поджелудочная железа начинает переваривать саму себя, она разрушается. Далее активные вещества распространяются по всему организму, поэтому повреждаются печень, почки, мозг и сердце. Затем возникает полиорганная недостаточность (нарушение функций или полный отказ нескольких систем организма – прим.), которая может привести к летальному исходу», - объяснила специалист «Доктору 24».

Крайне сильная опоясывающая болью, часто сдвигающаяся влево, отдающая в лопатку;

Повышенная температура;

Рвота;

Нарушения стула.

Врач Будаковская напомнила, что панкреатит является патологией поджелудочной железы, которая при данном заболевании подвергается воспалению и перестает нормально выделять ферменты, необходимые для процесса пищеварения. При его обострении происходит застаивание ферментов, ведущее к перевариванию поджелудочной железы и ее разрушению.Медик предупредила, что в тяжелых случаях панкреатита орган может практически полностью разрушится. Последствием этого становится распространение по организму активных веществ, ведущее к повреждению внутренних органов. Врач Будаковская указала на способность панкреатита в этом случае провоцировать летальный исход.Алина Будаковская назвала симптомы опасного обострения панкреатита:Врач обратила внимание на то, что пострадать от панкреатита рискуют, прежде всего, обладатели лишнего веса, а также люди, злоупотребляющие жирной, сладкой, жареной едой и алкоголем, испытывающие хронический стресс.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что весной может происходить обострение варикозной болезни вен

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