Врач Мясников связал выполнение рентгенографии с развитием рака щитовидной железы

«Рентгеновское излучение повышает риск развития рака щитовидной железы. Щитовидная железа очень чувствительная», - констатировал он в своей программе на телеканале «Россия 1».

Симптомы рака щитовидной железы.

Врач Мясников связал проведение рентгенографии с развитием рака щитовидной железы.Специалист добавил, что именно учитывая опасность рентгеновского излучения, пациенты при выполнении рентгенографии снабжаются защитными фартуками.Также Александр Мясников отметил, что в обстоятельствах угрозы ядерного взрыва важен доступ к йоду. Врач подчеркнул, что достаточное получение йода – это фактор, оказывающий серьезное влияние на состояние щитовидки.Одно из изменений с телом, с которым нужно обязательно обращаться к врачу, – появление шишки в передней нижней части шеи. Шишка обычно твердая, постепенно увеличивается со временем и не вызывает боли.По мере роста опухоли могут возникать такие признаки, как отек шеи, изменение голоса и затруднения при глотании. Если образование в железе становится крупным и начинает задевать трахею, возникает одышка. Еще один настораживающий симптом – кашель, который нельзя объяснить простудой, и который не проходит долгое время.При развитии рака щитовидной железы происходит изменение гормонального баланса, которое может нарушать нормальные процессы организма, влиять на работу желудочно-кишечного тракта. Стул человека становится более мягким, появляется регулярная диарея. Если она становится стойкой и наблюдается наряду с другими тревожными симптомами, похудением, – необходимо посетить врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что негативные изменения в работе щитовидной железы способствуют облысению.

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