Врач Васильева: на облысение влияет работа щитовидной железы и гормональный баланс

«Облысение может быть связано с заболеваниями щитовидной железы, гормональными изменениями. В этом случае необходима консультация врача-эндокринолога и гинеколога, которые помогут нормализовать гормональный фон. До тех пор, пока основная проблема не решится, наружное лечение будет малоэффективным», - поделилась Васильева с « Газетой.Ru ».

Врач Васильева объяснила что облысение характеризуется прежде всего патологическим выпадением волос – свыше 10 процентов от их общего объем. Как правило, существенное поредение шевелюры наблюдается в определенных зонах – например, на темени и макушке. Мария Васильева подчеркнула, что при появлении такой проблемы наиболее правильным решение станет обращение к врачу. Она обратила внимание на то, что интенсивным выпадением волос могут «заявлять» о себе многие болезни. В частности, на облысение влияет работа щитовидной железы и гормональный баланс.Врач добавила, что обильное выпадение волос может быть временным явлением после перенесенных инфекционных заболеваний, сопровождавшихся высокой температурой. Кроме того причиной этого может стать сильный стресс или патологии, ухудшающие кровоснабжение кожи головы. Вдобавок состояние волос ухудшает скудный и однообразный рацион и дефицитные состояния, при которых организм испытывает нехватку железа, цинка, витаминов группы В, витаминов Д и С, омега-3 жирных кислот.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что необъяснимые синяки, возникающие на теле, могут указывать на серьезные заболевания

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