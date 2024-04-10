Психолог Парамонова оценила влияние проблем с психикой на развитие диабета и болезней сердца

«Если психика не справляется, то это переходит в тело, то есть тело частично берет на себя функцию психики. Тогда могут возникнуть: артериальная гипертензия, язвенные поражения, сахарный диабет, мигрени; ишемическая болезнь сердца», - предупредила Парамонова.

«Некоторых беспокоит тема влияния стресса на возникновение онкологии. Этот вопрос остается открытым. На сегодняшний день однозначного ответа нет. Дистресс приводит к снижению защитных функций организма и, как следствие, возникновению различных заболеваний», - добавила эксперт.

Психолог Парамонова сообщила в комментарии РИАМО , что в тех случаях, когда нервная система человека не может справиться с давлением из-за каких-то стрессовых событий, его тело начинает реагировать, чтобы обеспечить ей необходимую разрядку. При этом может, например, возникать состояние аффекта, когда совершаются неконтролируемые действия: например, человек кричит или бьет кулаком о твердую поверхность.Но если стрессовое напряжение оказывается более сильным, то физическими реакциями, замещающими психические, могут стать уже заболевания, рассказала психолог.Специалист добавила, что разрушительное воздействие стресса определяется его продолжительностью. Длительное воздействие стресса чревато гормональным дисбалансом из-за выброса в кровь большого количества таких гормонов как адреналин, норадреналин, кортизол. Их высокие концентрации способствуют усилению тревоги, нарушениям сна и ухудшению функциональности иммунной системы – все это делает организм более восприимчивым к действию разных патогенов, воспалительным процессам и заболеваниям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может повышаться «нижнее» или диастолическое артериальное давление

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