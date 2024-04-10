Психолог Парамонова оценила влияние проблем с психикой на развитие диабета и болезней сердца

0 Фото: https://unsplash.com/photos/a-man-standing-next-to-a-window-in-a-room-G3QmAtwsMYY
стресс

Психолог Ольга Парамонова: если психика не выдерживает стрессового напряжения, реакциями на него могут стать физические проблемы, включая диабет т болезни сердца.

Психолог Парамонова сообщила в комментарии РИАМО, что в тех случаях, когда нервная система человека не может справиться с давлением из-за каких-то стрессовых событий, его тело начинает реагировать, чтобы обеспечить ей необходимую разрядку. При этом может, например, возникать состояние аффекта, когда совершаются неконтролируемые действия: например, человек кричит или бьет кулаком о твердую поверхность.

Но если стрессовое напряжение оказывается более сильным, то физическими реакциями, замещающими психические, могут стать уже заболевания, рассказала психолог.

«Если психика не справляется, то это переходит в тело, то есть тело частично берет на себя функцию психики. Тогда могут возникнуть: артериальная гипертензия, язвенные поражения, сахарный диабет, мигрени; ишемическая болезнь сердца», - предупредила Парамонова.

Специалист добавила, что разрушительное воздействие стресса определяется его продолжительностью. Длительное воздействие стресса чревато гормональным дисбалансом из-за выброса в кровь большого количества таких гормонов как адреналин, норадреналин, кортизол. Их высокие концентрации способствуют усилению тревоги, нарушениям сна и ухудшению функциональности иммунной системы – все это делает организм более восприимчивым к действию разных патогенов, воспалительным процессам и заболеваниям.

«Некоторых беспокоит тема влияния стресса на возникновение онкологии. Этот вопрос остается открытым. На сегодняшний день однозначного ответа нет. Дистресс приводит к снижению защитных функций организма и, как следствие, возникновению различных заболеваний», - добавила эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может повышаться «нижнее» или диастолическое артериальное давление.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Парамонова
Ольга Парамонова
Здоровье
онкопсихолог
Читать MedikForum.ru в
Психолог Серебрякова объяснила, как может проявляться посттравматическое стрессовое расстройство
Психолог объяснила вред пищевых орграничений
Эндокринолог Гурееева объяснила, что стресс делает с нашим телом и психикой
Теги : причины болезней, психические расстройства, Ольга Парамонова