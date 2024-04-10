Психолог Парамонова оценила влияние проблем с психикой на развитие диабета и болезней сердца
Психолог Ольга Парамонова: если психика не выдерживает стрессового напряжения, реакциями на него могут стать физические проблемы, включая диабет т болезни сердца.
Психолог Парамонова сообщила в комментарии РИАМО, что в тех случаях, когда нервная система человека не может справиться с давлением из-за каких-то стрессовых событий, его тело начинает реагировать, чтобы обеспечить ей необходимую разрядку. При этом может, например, возникать состояние аффекта, когда совершаются неконтролируемые действия: например, человек кричит или бьет кулаком о твердую поверхность.
Но если стрессовое напряжение оказывается более сильным, то физическими реакциями, замещающими психические, могут стать уже заболевания, рассказала психолог.
«Если психика не справляется, то это переходит в тело, то есть тело частично берет на себя функцию психики. Тогда могут возникнуть: артериальная гипертензия, язвенные поражения, сахарный диабет, мигрени; ишемическая болезнь сердца», - предупредила Парамонова.
Специалист добавила, что разрушительное воздействие стресса определяется его продолжительностью. Длительное воздействие стресса чревато гормональным дисбалансом из-за выброса в кровь большого количества таких гормонов как адреналин, норадреналин, кортизол. Их высокие концентрации способствуют усилению тревоги, нарушениям сна и ухудшению функциональности иммунной системы – все это делает организм более восприимчивым к действию разных патогенов, воспалительным процессам и заболеваниям.
«Некоторых беспокоит тема влияния стресса на возникновение онкологии. Этот вопрос остается открытым. На сегодняшний день однозначного ответа нет. Дистресс приводит к снижению защитных функций организма и, как следствие, возникновению различных заболеваний», - добавила эксперт.
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Ольга Парамонова
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онкопсихолог
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