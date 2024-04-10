Кардиолог Кореневич: «нижнее» давление повышается из-за проблем с сердцем

«Высокое нижнее (диастолическое) давление связано с невозможностью нормального расслабления сердечной мышцы и с ухудшением сердечного выброса: например, это происходит при хронической сердечной недостаточности или патологии клапанов», - поделилась Анна Кореневич.

Многие знают, что врачи различают «верхнее» и «нижнее», систолическое и диастолическое артериальное давление (АД). Кардиолог Кореневич напомнила, что «верхний» показатель АД говорит о давлении крови на стенки сосудов при сокращениях сердца. «Нижний» – о давлении при его расслаблении.Врач подчеркнула, что «нижнее» давление не должно быть больше 90. Кореневич предупредила, что «нижнее» давление обычно повышается из-за проблем с сердцем.По словам кардиолога, более существенный показатель диастолического давления может указывать на неспособность сердца расслабляться. Медик отметила, что постоянное напряжение сердечной мышцы снижает эффективность ее работы, в результате чего ухудшается кровоснабжение организма, он не получает нужного питания и кислорода.Врач добавила, что подобное повышение может быть следствием нездорового образа жизни: конкретно, недостатка физической активности, вредных привычек, хронического недосыпа или стресса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Андреем Кондрахиным были названы наиболее полезные продукты для укрепления здоровья сердца.

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