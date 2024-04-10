Кардиолог Поленова: скрыто протекающий диабет может спровоцировать неожиданный инфаркт

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сердце

Кардиолог Наталья Поленова: наличие некоторых заболеваний может говорить о склонности к развитию инфаркта миокарда.

Очень часто возникающий у человека инфаркт выглядит как совершенно неожиданное, внезапное событие. Кардиолог Поленова сообщила: хотя с точностью предсказать наступление инфаркта миокарда невозможно, понять, насколько высоким является его риск, – можно. Врач отметила, что некоторые хронические заболевания делают человека в большей степени подверженным инфаркту, поскольку в их случае происходят патологические изменения в сосудах и процессах кровообращения. Тот же скрыто протекающий диабет может спровоцировать неожиданный (на первый взгляд) инфаркт.

«Чтобы избежать сердечного приступа, нужно обращать внимание на факторы риска, такие как наличие сахарного диабета, ожирения и артериальной гипертонии», - заявила Наталья Поленова агентству «ФедералПресс».

Кардиолог добавила, что обратиться к врачу и проверить состояние сердца взрослому человеку необходимо при возникновении боли за грудиной – она вполне может оказаться сигналом предынфарктного состояния или даже начинающегося сердечного приступа.

«При появлении боли в груди следует обязательно сделать ЭКГ», - подчеркнула эксперт.

Кардиолог уточнила, что в случае инфаркта боль в груди проявляется приступообразно и облегчается после принятого нитроглицерина.

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Наталья Поленова
Наталья Поленова
Здоровье
кардиолог, врач общей практики, терапевт
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