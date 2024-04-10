Гинеколог Илюхина связала появление цистита с недостаточным питьем воды

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посещение туалета

Гинеколог Татьяна Илюхина назвала неочевидные факторы, провоцирующие появление цистита.

Симптомы цистита (воспаление слизистой мочевого пузыря) хорошо знакомы многим – это неприятные, болезненные, «режущие» ощущения при мочеиспускании. Гинеколог Илюхина сообщила в Telegram, что некоторые его причины могут показаться необычными. В частности, медик связала появление цистита с недостаточным питьем воды.

«Пьете меньше двух литров – есть риск цистита, меньше литра – вы точно под ударом», - констатировала врач.

Также фактором-провокатором цистита может оказаться интимная близость – в этом случае характерные ощущения появляются через один или два дня.

Другие причины:
  • Бактериальный вагиноз;
  • Самодеятельное спринцевание и использование свечей без показаний врача;
  • Склонность к запору;
  • Спазмы мышц тазового дна.
Гинеколог Илюхина добавила, что, заметив у себя признаки цистита, следует обратиться к специалистам, не прибегая к самолечению. Врач подчеркнула: аналогичными симптомами могут проявляться и другие заболевания, диагностировать проблему должен профессиональный медработник.

«Существует как минимум 20 разных заболеваний при которых бывают нарушения мочеиспускания, дискомфорт в уретре, ложные позывы мочиться и другие неприятные, похожие на цистит симптомы», - предупредила эксперт.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Татьяна Илюхина
Татьяна Илюхина
Здоровье
гинеколог, врач УЗИ
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