Гинеколог Илюхина связала появление цистита с недостаточным питьем воды
Гинеколог Татьяна Илюхина назвала неочевидные факторы, провоцирующие появление цистита.
Симптомы цистита (воспаление слизистой мочевого пузыря) хорошо знакомы многим – это неприятные, болезненные, «режущие» ощущения при мочеиспускании. Гинеколог Илюхина сообщила в Telegram, что некоторые его причины могут показаться необычными. В частности, медик связала появление цистита с недостаточным питьем воды.
«Пьете меньше двух литров – есть риск цистита, меньше литра – вы точно под ударом», - констатировала врач.
Также фактором-провокатором цистита может оказаться интимная близость – в этом случае характерные ощущения появляются через один или два дня.
Другие причины:
- Бактериальный вагиноз;
- Самодеятельное спринцевание и использование свечей без показаний врача;
- Склонность к запору;
- Спазмы мышц тазового дна.
«Существует как минимум 20 разных заболеваний при которых бывают нарушения мочеиспускания, дискомфорт в уретре, ложные позывы мочиться и другие неприятные, похожие на цистит симптомы», - предупредила эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает в лечении недержания мочи.
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Татьяна Илюхина
Здоровье
гинеколог, врач УЗИ
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