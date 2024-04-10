Гинеколог Илюхина связала появление цистита с недостаточным питьем воды

«Пьете меньше двух литров – есть риск цистита, меньше литра – вы точно под ударом», - констатировала врач.

Бактериальный вагиноз;

Самодеятельное спринцевание и использование свечей без показаний врача;

Склонность к запору;

Спазмы мышц тазового дна.

«Существует как минимум 20 разных заболеваний при которых бывают нарушения мочеиспускания, дискомфорт в уретре, ложные позывы мочиться и другие неприятные, похожие на цистит симптомы», - предупредила эксперт.

Симптомы цистита (воспаление слизистой мочевого пузыря) хорошо знакомы многим – это неприятные, болезненные, «режущие» ощущения при мочеиспускании. Гинеколог Илюхина сообщила в Telegram, что некоторые его причины могут показаться необычными. В частности, медик связала появление цистита с недостаточным питьем воды.Также фактором-провокатором цистита может оказаться интимная близость – в этом случае характерные ощущения появляются через один или два дня.Другие причины:Гинеколог Илюхина добавила, что, заметив у себя признаки цистита, следует обратиться к специалистам, не прибегая к самолечению. Врач подчеркнула: аналогичными симптомами могут проявляться и другие заболевания, диагностировать проблему должен профессиональный медработник.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает в лечении недержания мочи

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