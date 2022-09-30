Гинеколог перечислила наиболее распространенные причины цистита

«С чего начать разбор причин? Есть ли связь с работой эстрогенов? Если мы находимся в дефиците эстрогенов, есть риск, что появятся атрофические процессы, которые будут причиной цистита, сухости и дискомфорта во влагалище», — отмечает доктор.

Гинеколог Екатерина Волкова рассказала о наиболее распространенных причинах появления цистита.Вторая частая причина — воспалительные процессы в влагалище. Грибки и бактерии, кочующие оттуда вглубь, могут спровоцировать воспаление мочевого пузыря. Но на самом деле, в большинстве случаев искать источник патогенной флоры нужно гораздо выше — в кишечнике или даже в миндалинах!Вредоносный микробиом кишечника очень часто является первопричиной многих заболеваний по «женской части» — от молочницы до цистита. Иногда при сдаче анализов при цистите в бакпосеве видна кишечная палочка. То есть понятно, откуда ноги растут.Если женщина страдает хронической ангиной или тонзиллитом, очень высока вероятность того, что мочевыводящие пути тоже будут страдать от инфекции. И это будет уже следствием. Убирать нужно хронический очаг воспаления, и тогда цистит уйдет автоматически.Проблемы с нарушенным пищеварением (сбои в работе желчного, поджелудочной, печени, желудка) тоже провоцируют рост патогенной микрофлоры, сначала в ЖКТ, а потом бактерии и грибки переселяются, куда им вздумается. Иногда жертвой становится мочевой пузырь.Как мы видим, в большинстве случаев искать причины цистита нужно вовсе не там, где мы их обычно ищем. Чаще всего первопричина кроется в кишечнике.