Гинеколог перечислила наиболее распространенные причины цистита
Многие женщины лечат цистит годами, и все безуспешно. Борьба с патологией напоминает бег по кругу. Для эффективного лечения болезни важно выявить его причину.
Гинеколог Екатерина Волкова рассказала о наиболее распространенных причинах появления цистита.
«С чего начать разбор причин? Есть ли связь с работой эстрогенов? Если мы находимся в дефиците эстрогенов, есть риск, что появятся атрофические процессы, которые будут причиной цистита, сухости и дискомфорта во влагалище», — отмечает доктор.
Вторая частая причина — воспалительные процессы в влагалище. Грибки и бактерии, кочующие оттуда вглубь, могут спровоцировать воспаление мочевого пузыря. Но на самом деле, в большинстве случаев искать источник патогенной флоры нужно гораздо выше — в кишечнике или даже в миндалинах!
Вредоносный микробиом кишечника очень часто является первопричиной многих заболеваний по «женской части» — от молочницы до цистита. Иногда при сдаче анализов при цистите в бакпосеве видна кишечная палочка. То есть понятно, откуда ноги растут.
Если женщина страдает хронической ангиной или тонзиллитом, очень высока вероятность того, что мочевыводящие пути тоже будут страдать от инфекции. И это будет уже следствием. Убирать нужно хронический очаг воспаления, и тогда цистит уйдет автоматически.
Проблемы с нарушенным пищеварением (сбои в работе желчного, поджелудочной, печени, желудка) тоже провоцируют рост патогенной микрофлоры, сначала в ЖКТ, а потом бактерии и грибки переселяются, куда им вздумается. Иногда жертвой становится мочевой пузырь.
Как мы видим, в большинстве случаев искать причины цистита нужно вовсе не там, где мы их обычно ищем. Чаще всего первопричина кроется в кишечнике.
Екатерина Волкова
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Гинеколог
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