Health: эти сорта чая позволяют прожить дольше, врач Котельницкий назвал лучшие варианты при больных почках и печени

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Health: эти сорта чая позволяют прожить дольше, врач Котельницкий назвал лучшие варианты при больных почках и печени


Издание Health сообщает, что эксперты в области питания выяснили, какие виды чая укрепляют иммунитет и продлевают жизнь. Исследования доказывают, что чай, независимо от сорта, богат антиоксидантами, полифенолами и прочими полезными растительными соединениями, защищающими от рака.


Первым в списке числится зеленый чай, известный многим своими тонизирующими свойствами. Только зеленый, в отличие от травяных, не успокаивает, а, наоборот, бодрит. Этот вариант может стать отличной альтернативой кофе, особенно для гипертоников и людей с бессонницей.

Далее – классический черный чай, стабилизирующий кровяное давление и улучшающий работу желудочно-кишечного тракта.

Мятный чай поможет укрепить нервную систему, снять тревогу, а ромашковый – успокоиться, предупредить воспаления, в том числе простудные заболевания и менструальные боли.

Молочный улун будет чем-то средним между зеленым и черным чаем. Этот вариант тоже очень полезен, особенно для сердечно-сосудистой системы. Вещества в составе борются с холестериновыми бляшками, благодаря чему улучшается кровообращение.

"Важно помнить, что чай не является панацеей, и его роль в продлении жизни зависит от множества факторов, включая всесторонний образ жизни и генетические предпосылки. Употреблять чай в разумных количествах в рамках здорового и сбалансированного рациона может быть одним из аспектов здорового образа жизни, но он не может гарантировать продление жизни в отрыве от других факторов", - говорит врач-нутрициолог Никита Котельницкий специально для МедикФорум.

Кроме того, Котельницкий предупредил, что при гипертонии (высоком артериальном давлении) следует быть осторожным с потреблением чая, содержащего большое количество кофеина, так как кофеин может повышать артериальное давление и усиливать симптомы гипертонии. 

"Есть виды чая, которые полезны при отдельных заболеваниях. Некоторые виды чая эффективны при заболеваниях печени и почек", - говорит Котельницкий.

Самый полезный чай для печени


Розмариновый чай известен своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут быть полезны для поддержки здоровья печени. Розмарин содержит вещества, такие как карносол и розмариновая кислота, которые могут помочь в защите печени.

Самый полезный чай для почек


Полынный чай известен своими мочегонными свойствами, которые могут помочь в удалении лишней жидкости из организма и очищении почек. Однако следует употреблять его осторожно и в умеренных количествах, так как высокие дозы полыни могут быть токсичными.

Красный клюквенный чай содержит вещества, которые помогают предотвращать образование камней в почках и мочевыводящих путях, а также способствуют улучшению работы почек.


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